Formel 1: Verstappen am Boden! Weltmeister kassiert schallende Ohrfeige

Red Bull ist in der Formel 1 nur noch ein Schatten vergangener Tage. Von der Dominanz der letzten Jahre ist derzeit nichts mehr übrig. Im Gegenteil, wie das Nachtrennen in Singapur (hier die Highlights) zeigte.

Am Sonntag fuhr Max Verstappen seinem neuen Rivalen Lando Norris chancenlos hinterher. Obwohl der Brite selbst einige Schnitzer drin hatte, landete er meilenweit vor dem Weltmeister. Eine schallende Ohrfeige für Verstappen, wie er sie in der Formel 1 selten erlebt haben dürfte.

Formel 1: Verstappen hoffnungslos unterlegen

Der McLaren ist derzeit das Maß aller Dinge. Selbst, wenn die Fahrer nicht das Optimum aus dem Auto herausholen, fahren sie der Konkurrenz davon. In Singapur landete Lando Norris einen Start-Ziel-Sieg. Mehr noch. Er düpierte den Rest und setzte ein fettes Ausrufezeichen im wieder spannender werdenden WM-Kampf. Trotz Platz 2 dürfte sich der Abend für Max Verstappen dagegen ganz bitter angefühlt haben.

Obwohl er hinter Sieger Norris ins Ziel kam, wurde Singapur für den Weltmeister zur schallenden Ohrfeige. Ohne in den Rückspiegel schauen zu müssen, sollte er Jagd auf den Erstplatzierten machen. Das Ergebnis: Ein Rückstand von irren 21 Sekunden! Und das, obwohl sich Lando Norris gleich mehrere Fahrfehler erlaubt hatte.

Norris trotz Fahrfehlern meilenweit weg

Noch vor Wochen hätte Verstappen solche Schnitzer gnadenlos ausgenutzt. Nun konnte er bei Norris‘ Zieleinfahrt die karierte Flagge nicht einmal am Horizont sehen. Der Abwärtstrend von Red Bull, er ging in Südostasien gnadenlos weiter. Denn auch Teamkollege Sergio Perez schaffte es nur mit Ach und Krach in die Punkte – wurde dabei von Norris überrundet!

