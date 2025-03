Lewis Hamilton: Bittere Absage! F1-Star packt aus – „Innerlich geweint“

Diese bittere Absage ist an Lewis Hamilton nicht spurlos vorbeigegangen. Der siebenmalige Weltmeister der Formel 1 spricht ganz offen über eines der größten Versäumnisse seines Lebens. Worum geht’s?

Im Mittelpunkt der Geschichte stehen Lewis Hamilton sowie einer der größten Filme der vergangenen Jahre und auch der Rennkalender der Formel 1. Aber der Reihe nach.

Lewis Hamilton: Traum von Hollywood

„Top Gun: Maverick“ war im Mai 2022 in die deutschen Kinos gekommen. Die Fortsetzung des Kultfilms „Top Gun“ aus den 1980er Jahren wurde weltweit ein riesiger Erfolg. Ein Erfolg, zu dem auch Lewis Hamilton beinahe seinen Beitrag geleistet hätte.

Denn der siebenmalige Formel-1-Champion hätte eigentlich eine Rolle in dem Film spielen sollen. Schon seit Langem hatte Lewis Hamilton großes Interesse an einer Rolle in einem Hollywood-Film. Tom Cruise wollte dem Briten diesen Wunsch erfüllen und stellte Hamilton dem Regisseur Joseph Kosinski vor.

Traum bei Formel-1-Star geplatzt

Der Filmemacher war von Hamilton begeistert, und eigentlich schien bereits alles auf ein Hollywood-Debüt des Stars aus der Formel 1 hinauszulaufen. Doch der vollgepackte Kalender der Motorsport-Königsklasse machte Hamilton einen Strich durch die Rechnung.

Dass er damals nicht dabei sein konnte, beschäftigt Lewis Hamilton noch heute. „Ich hatte damals innerlich ein bisschen geweint“, verrät der Formel-1-Pilot nun im Gespräch mit dem amerikanischen „Time“-Magazin. Als er den Film zum ersten Mal sah, dachte Hamilton sich in manchen Szenen: „Ah, das hätte ich sein können.“

Lewis Hamilton endlich am Filmset dabei

Mit ein paar Jahren Verspätung kommt es jetzt aber endlich zur Zusammenarbeit zwischen Kosinski und Hamilton. Der Regisseur hat zuletzt einen Film über die Formel 1 gedreht – mit Brad Pitt in der Hauptrolle. Lewis Hamilton fungierte dabei als Berater und Produzent.

Der Ferrari-Star gab während der Dreharbeiten wichtige technische Hinweise. Nur so konnten die Filmemacher sicherstellen, dass die Rennszenen realistisch dargestellt werden. „Lewis hat uns die Tore zu dieser Welt der Formel 1 geöffnet“, sagt Kosinski: „Ohne ihn wären wir nicht in der Lage gewesen, diese Einblicke zu erhalten.“

Der Film „F1“, bei dem neben Brad Pitt auch Oscar-Preisträger Javier Bardem mitspielt, kommt am 25. Juni in die deutschen Kinos.