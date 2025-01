Handball-WM: Deutschland – Tunesien LIVE: Ausgerechnet jetzt! Nächster Schock für das DHB-Team

Die Handball-WM geht in die heiße Phase! Für das DHB-Team steht nun das letzte Hauptrundenspiel an. Gegen Tunesien will Deutschland ein positives Erlebnis mitnehmen, bevor dann das Viertelfinale ansteht.

Für die Runde der besten Acht hat Deutschland das Ticket bereits gebucht. Doch gegen Tunesien gibt es beim DHB-Team große Sorgen. Vor allem bei Superstar Juri Knorr schauen alle genau hin. Wird er spielen können?

Handball-WM: Deutschland – Tunesien im Live-Ticker

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft muss in der Hauptrunde ein letztes Mal ran. Für Deutschland geht es gegen Tunesien. Das Viertelfinale wurde schon erreicht, nun soll die Hauptrunde positiv abgeschlossen werden. Alle Infos zur Partie gibt es hier im Live-Ticker. Los geht’s um 20.30 Uhr.

Deutschland – Tunesien -:- (-:-)

17.55 Uhr: Es wird immer bitterer für das DHB-Team! Nach Knorr und Dahmke fällt auch Lukas Stutzke krankheitsbedingt aus. Kurz vor dem Viertelfinale am Mittwoch (29. Januar) kann die deutsche Handball-Nationalmannschaft das ganz und gar nicht gebrauchen. Bleibt zu hoffen, dass alle drei Stars bald wieder zur Verfügung stehen.

17.20 Uhr: Die deutschen Handballer treffen im Viertelfinale entweder auf Portugal oder Brasilien. Die Portugiesen lösten mit einem überraschend klaren 35:29 gegen den Olympia-Dritten Spanien vorzeitig das Ticket für die K.-o.-Phase. Auch Brasilien ist nach einem 27:24 gegen Schweden für die Runde der besten acht Teams qualifiziert.

16.35 Uhr: Im letzten Spiel gegen Italien (34:27) fehlte er schon, nun wird Juri Knorr auch gegen Tunesien nicht zur Verfügung stehen. Gleiches gilt auch für Rune Dahmke. Beide Spieler sind krank. Besonders der Gesundheitszustand von Knorr macht dem DHB-Team große Sorgen. Am Freitag (24. Januar) hatte sich der Spielmacher nach Flensburg begeben, um dort von einem Facharzt untersucht zu werden. Knorr, der am Jahresende mit einer Bronchitis zu kämpfen hatte, soll Berichten zufolge über Brustschmerzen und Atemprobleme geklagt haben.

Samstag, 25. Januar, 16 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zur Handball-WM 2025! Deutschland hat das Viertelfinale bereits erreicht, doch nun soll zum Abschluss gegen Italien dennoch ein Sieg her. In unserem Live-Ticker erfährst du alles zur Begegnung. Die Partie geht um 20.30 Uhr los.