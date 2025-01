Handball-WM: Deutschland – Tschechien im Live-Ticker: Schon vor Anpfiff herrscht Gewissheit

Das dritte und letzte Vorrundenspiel der deutschen Handballnationalmannschaft bei der Handball-WM steht auf dem Programm. Gegen Tschechien kann die Mannschaft von Trainer Alfred Gislason mit einem Erfolg den Gruppensieg eintüten – und sich somit eine gute Ausgangsposition für die anstehende WM-Hauptrunde verschaffen.

Alles andere als ein Sieg wäre für die DHB-Auswahl am Sonntagabend (19. Januar, 18 Uhr) also ein herber Dämpfer. Doch das deutsche Team hatte in seinen beiden Auftaktpartien gegen Polen und die Schweiz mächtig zu kämpfen. Besonders gegen die Eidgenossen musste Torwart Andreas Wolff ein ums andere Mal glänzen. In der dritten Partie bei der Handball-WM 2025 muss sich Deutschland nun steigern.

Handball-WM: Deutschland – Tschechien im Live-Ticker

Kann das DHB-Team mit einer guten Leistung gegen Tschechien Selbstvertrauen tanken und mit breiter Brust in die Hauptrunde marschieren? Oder erleben wir im dänischen Herning einen Überraschungssieg der Tschechen? All das und noch viel mehr erfährst Du in unserem Live-Ticker.

Deutschland – Tschechien -:-

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

17.01 Uhr: Das Duell der deutschen Gruppengegner zwischen der Schweiz und Polen haben die Eidgenossen indes mit 30:28 gewonnen. Damit steht die Mannschaft von Trainer Andy Schmid in der Hauptrunde, auch Tschechien ist jetzt automatisch eine Runde weiter. Polen ist dagegen raus.

16.05 Uhr: Die Vorzeichen für die heutige Partie gegen Tschechien stehen dagegen deutlich besser. Acht der elf bisherigen Begegnungen der beiden Nachbarländer konnte Deutschland für sich entscheiden. Ein gutes Omen?

14.45 Uhr: Die deutschen Gegner für die WM-Hauptrunde stehen indes bereits fest: Es geht gegen Italien, Tunesien und Dänemark. Insbesondere die Partie gegen den Teilgastgeber aus Dänemark dürfte zu einem echten Härtetest für die deutsche Mannschaft werden. Das letzte Mal trafen die beiden Nationen im Finale der Olympischen Spiele in Paris aufeinander – das Dänemark deutlich für sich entscheiden konnte.

14.29 Uhr: Auf dem Papier geht Deutschland als klarer Favorit in diese Partie. Nach zwei Siegen aus den ersten beiden Gruppenspielen steht die DHB-Auswahl auf Tabellenplatz eins, hat das Ticket für die Hauptrunde bereits gebucht. Doch zurücklehnen sollten sich Spielmacher Juri Knorr und Co. keineswegs – denn mit einem Sieg kann sich Deutschland eine gute Ausgangsposition für die nächste Runde verschaffen.

Sonntag, 19. Januar, 14 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Begegnung zwischen Deutschland und Tschechien. Das letzte Gruppenspiel für Alfred Gislason und seine Mannschaft steht auf dem Programm.