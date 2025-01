Handball-WM: Portugal – Deutschland LIVE: Halbfinal-Traum geplatzt! DHB-Team scheidet dramatisch aus

Jetzt wird es so richtig heiß, denn die Handball-WM 2025 geht in die entscheidende Phase! Nach der Vor- und der Hauptrunde stehen die Viertelfinalpaarungen an. Im Spiel Portugal – Deutschland (21. Januar, 20.30 Uhr) greift das DHB-Team nach dem Halbfinal-Ticket.

Sowohl die Kroaten als auch die Franzosen haben sich bereist am gestrigen Dienstag für das Halbfinale qualifiziert. Jetzt wollen Portugal und Deutschland in die Runde der letzten vier bei der Handball-WM 2025. Wer setzt sich durch?

Handball-WM: Portugal – Deutschland im Live-Ticker:

Die deutsche Nationalmannschaft hat mit dem Viertelfinale das Minimalziel erreicht. Doch das Team von Bundestrainer Alfred Gislason möchte mehr. Nach einer guten Vor- und Hauptrunde visiert das DHB-Team nun den Halbfinal-Einzug an. Alle Infos zur Partie gibt es hier im Live-Ticker. Los geht’s um 20.30 Uhr.

Portugal – Deutschland 31:30 (13:9 ; 26:26)

22.44 Uhr: Damit endet der Handball-Abend und der Live-Ticker. Für Deutschland ist das Turnier beendet, für Portugal geht das Wintermärchen weiter. Tschüss und bis dahin!

22.38 Uhr: Portugal wird somit im Halbfinal auf den großen favoriten aus Dänemark treffen. Gelingt diesem aufopferungsvollem Team auch diese Mega-Sensation? Gespielt wird am Freitag (31. Januar, 20.30 Uhr). Im anderen Halbfinale treffen die Kroaten auf die Franzosen.

22.33 Uhr: Eine ganz schlechte erste Halbzeit, gefolgt von einem großen Kampf der Deutschen, der letztlich nicht belohnt wird. Neben einem überragenden Andi Wolff, der am Ende über 20 Paraden vorweisen kann, war das gegen ganz starke Portugiesen einfach zu wenig. So ehrlich muss man dann doch sein.

22.31 Uhr: Der große Traum von Handballdeutschland ist somit geplatzt, die WM 2025 endet im Viertelfinale. „Die Hypothek aus der ersten Halbzeit war einfach zu groß“, erklärt Kapitän Golla kurz nach der Partie.

22.30 Uhr: Die Tränen kullern, diese Niederlage tut richtig weh. Ein Spiel, das Hin und Her ging, geht am Ende zugunsten der Portugiesen aus. Die Deutschen sind niedergeschmettert, Portugal feiert hingegen einen historischen Abend.

SCHLUSS Deutschland ist raus, Portugal gewinnt ein irres Spiel mit 31:30. Ist das bitter.

69. Uscins bleibt am Block hängen, das ist heute nicht sein Tag. Portugal geht in Führung. Jetzt heißt es alles oder nichts!

67. Zerbe trifft aus sieben Meter!

66. Wolf hat ihn, Deutschland kann jetzt ausgleichen!

65. Zerbe trifft aus sieben Metern, Wolff hält einmal mehr. Es geht mit einem knappen Rückstand in die Pause der Verlängerung!

63. Zweimal scheitert Deutschland am Pfosten, zweimal trifft Portugal – 29:27.

62. Beide treffen je einmal – es bleibt beim Unentschieden. Die Spannung ist kaum auszuhalten, Wahnsinn!

61. Es geht weiter, rein in die Verlängerung. Deutschland hat den ersten Angriff.

SCHLUSS Es geht in die Verlängerung. Es wird weitere zehn Minuten geben. Was ist das für ein Spiel! Wolff hat 18! Paraden vorzuweisen, doch die Defensive bleibt das große Problem. Deutschland wird noch eine Minute in Unterzahl sein.

59. Portugal bekommt den Ausgleich, Deutschland bleiben 22 Sekunden in Unterzahl. Gislason nimmt eine weitere Auszeit.

59. Deutschland muss die letzte Minute in Unterzahl spielen, Köster muss runter.

58. Zwei Minuten noch, hier ist weiterhin alles drin. Derweil gleicht Portugal durch einen Siebenmeter aus.

55. WOLFF BIST DU IRRE, WAS FÜR EINE PARADE! Ein unglaubliches Spiel von ihm, 16 Paraden. Er hält Deutschland im Spiel, das DHB-Team führt wieder.

53. Portugal gleicht aus, Deutschland hat doppelte Unterzahl. Gislason nimmt eine Auszeit – ist das spannend hier!

50. Es bleibt ein so enges Spiel, es ist ein echter Handball-Krimi in Oslo!

49. Wolff pariert wieder und Zerbe baut die Führung aus. Diese beiden Spielern avancieren zur deutschen Lebensversicherung.

47. DEUTSCHLAND FÜHRT ERSTMALS! Doppelte Unterzahl für Portugal und Zerbe trifft wieder aus sieben Metern.

45. AUSGLEICH! Deutschland ist wieder da, Zerbe trifft per Siebenmeter.

43. Deutschland kommt durch Knorr auf ein Tor ran und zwingt Portugal in die Auszeit. Das DHB-Team ist in dieser zweiten Hälfte deutlich besser drin, hier geht noch was!

40. Der Kapitän geht in dieser Phase voran, Golla steht mittlerweile auch bei vier Treffern. Die Partie spitzt sich mehr und mehr zu.

38. Die Körpersprache der Deutschen ist jetzt eine ganz andere als noch in Halbzeit eins, aber die Portugiesen bleiben (noch) cool. Weiterhin zwei vor für Portugal!

35. Jetzt bekommen die Portugiesen mal ein Offensivfoul gepfiffen, dazu gibt es nach einem rüden die rote Karte für Luis Frade! Das könnte dieses Spiel komplett verändern, Frade ist einer der wichtigsten Akteur für Portugal. Köster verkürzt wenig später auf 15:13.

32. Knorr eröffnet die zweite Hälfte mit seinem dritten Treffer, ehe Costa wieder den alten Abstand herstellen kann.

31. Weiter gehts! Kann das DHB-Team dieses Spiel noch drehen und ins Halbfinale einziehen?

HALBZEIT Das war – bis auf die Leistung von Wolff – eine Halbzeit zum Vergessen. Die Portugiesen sind in nahezu allen Belangen das bessere Team. Deutschland präsentiert sich unkonzentriert, nervös, überhaupt nicht zielstrebig und komplett überrumpelt. Portugal führt das DHB-Team in gewisser Weise vor. In Hälfte zwei bedarf einer ganz dicken Leistungssteigerung!

30. Der letzte DHB-Angriff wird erneut wegen Stürmerfoul zurückgepfiffen. Deutschland geht mit einem Vier-Punkte-Rückstand in die Pause. Eine ganz bittere erste Hälfte.

28. Wieder ein Siebenmeter für Deutschland, wieder trifft Zerbe, sein vierter Treffer bis dato. Derweil bleibt Wolff richtig stark, Portugal aber auch.

25. Nicht nur Andi Wolff, auch Diogo Marques auf der anderen Seite hat einen Sahnetag erwischt. Er steht bei knapp 45 Prozent gehaltener Bälle – es ist das Spiel der Keeper.

23. Aufgrund einer Zwei-Minuten-Strafe agieren die Deutschen offensiv ohne Keeper, zweimal profitieren die Portugiesen. So können sie erneut wegziehen. Mittlerweile führt Portugal wieder mit vier Treffern.

21. Es bleibt ein sehr hektisches und enorm physisches Spiel, das von einem überragenden Andreas Wolff bestimmt wird. Derweil hat Lukas Zerbe auf 7:6 verkürzt.

19. Jetzt ist Deutschland langsam im Spiel. Juri Knorr wirft sein zweites Tor – 7:5. So muss es weitergehen.

16. Wolff ist und bleibt der mit Abstand beste Deutsche, er ist der gewohnt starke Rückhalt. Sieben Paraden, eine 50 Prozent Quote – was ein Spiel des Keepers. Offensiv läuft weiterhin wenig zusammen.

12. Andi Wolff hält seinen ersten Siebenmeter, kurz darauf bekommt Portugal die erste Zwei-Minuten-Zeitstrafe. Deutschland kann das aber nicht nutzen, da die Unparteiischen ein Offensivfoul gegen Köster pfeifen. Es bleibt höchst kompliziert für das DHB-Team.

10. Nächster Siebenmeter, nächster Treffer – 5:1. Ein unglaublich schlechter Beginn für Deutschland. Nur ein Tor in zehn Minuten, das ist bisher gar nichts.

6. In der sechsten Minute trifft Deutschland durch Uscins zum ersten Mal – doch Portugal bleibt das spielbestimmende Team. 4:1 – Fehlstart des DHB-Teams!

5. Wolff zeigt direkt, dass er heute zum Mann des Spiels werden kann. Nach fünf Minuten hat er bereist fünf Paraden. Deutschland wartet weiterhin auf den ersten Treffer – auch der portugiesische Keeper ist direkt da.

2. Portugal bekommt gleich einen Siebenmeter, der sauber verwandelt wird. Deutschland kann den ersten Angriff nicht in ein Tor ummünzen, doch im Gegenzug ist Andi Wolff direkt da. 1:0 für Portugal.

1. Rein in die Partie, das Halbfinale läuft!

20.25 Uhr: Die Mannschaften kommen in die Halle, die nicht ausverkauft ist. In Kürze werden wir die Nationalhymnen hören, ehe es dann losgeht.

20.18 Uhr: Ganz wichtig aus deutscher Sicht ist die Rückkehr von DHB-Star Juri Knorr. Auch wenn er noch immer etwas angeschlagen ist, wird er heute wohl einmal zum entscheidenden Faktor werden können.

20.05 Uhr: Noch etwas mehr als 20 Minuten bis zum Anpfiff, langsam beginnt das Kribbeln. Kann das DHB-Team den Dänen ins Halbfinale folgen?

19.01 Uhr: Rund 90 Minuten vor dem Anwurf ist die Entscheidung gefallen, gegen wen das DHB-Team im Halbfinale spielen könnte. Top-Favorit Dänemark besiegt Brasilien locker mit 33:21 und könnte in der Runde der besten vier erneut auf Deutschland treffen. Dafür müssen die Deutschen zunächst Portugal besiegen.

18.10 Uhr: Während sich Handball-Deutschland langsam auf das Viertelfinale der eigenen Mannschaft vorbereitet, läuft bereits das dritte von vier Viertelfinale. Top-Favorit Dänemark und Brasilien kämpfen um das Weiterkommen.

17.05 Uhr: Für Deutschland und Portugal bahnt sich jedoch eine bittere Stimmung an. Denn Gastgeber Norwegen ist bereits rausgeflogen, der Handball-Hype in dem Austragungsland also massiv abgeflacht. So könnte das Viertelfinale des DHB-Teams sogar vor einer halbleeren Arena stattfinden. „Bis jetzt sind maximal 5.000 Tickets weg“, so DHB-Boss Ingo Meckes. Insgesamt passen knapp 15.000 Zuschauer in die Arena.

16.23 Uhr: Die beiden großen Stars der Portugiesen sind die beiden Costas. Der 19-jährige Francisco und der drei Jahre älterer Bruder Martim tragen ihr Team durch das Turnier. Allerdings hat das iberische Team noch mehr zu bieten – mittlerweile ist Portugal ein echtes Top-Team im Welt-Handball.

15.15 Uhr: Bisher verlor das DHB-Team nur ein Spiel: Die erste Hauptrunden-Partie gegen Dänemark – dort hagelte es eine dicke Niederlage (30:40). Alle anderen fünf Partien gewannen Juri Knorr und Co.

Nun geht es im Viertelfinale gegen starke Portugiesen. Sie verloren hingegen kein Spiel – nur gegen die starken Schweden gab es in der Hauptrunde ein Unentschieden (37:37). Deutschland erwartet also ein ganz harter Gegner.

Weitere News:

Mittwoch, 29. Januar, 14.25 Uhr: Do or die ist angesagt! Jetzt zählt es für das DHB-Team von Bundestrainer Alfred Gislason. Um 20.30 Uhr beginnt das Viertelfinale der deutschen Handball-Nationalmannschaft bei der Handball-WM 2025. Der Gegner ist Portugal, gespielt wird in der Unity Arena in Oslo.