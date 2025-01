Handball-WM: Deutschland – Polen im Live-Ticker: Wolf wird zum Matchwinner – große Sorgen um DHB-Star

Tag zwei bei der Handball-WM 2025, jetzt geht es auch für Deutschland los! Das DHB-Team startet nach der Silbermedaille bei den olympischen Spielen im vergangenen Jahr gegen die polnischen Nachbarn in das Turnier. Es ist Spiel eins von drei der Vorrunde.

Das Team von Alfred Gislason kommt einmal mehr mit großen Ambitionen nach Dänemark, Kroatien und Norwegen – in diesem drei Länder wird die Handball-WM 2025 ausgetragen. Die Vorrunde findet dabei komplett in Dänemark statt.

Handball WM: Deutschland – Polen im Live-Ticker:

Nach einem sensationellen olympischen Turnier wollen die DHB-Jungs auch in diesem Jahr wieder voll angreifen. Bei der Heim-EM im letzten Jahr holte man einen guten vierten Platz, nachdem man im Halbfinale gegen Dänemark und im Spiel um Platz drei gegen Schweden verloren hatte. Wie startet die Gislason-Mannschaft in das Turnier? Kann das DHB-Team sich gleich mal eine Menge Selbstvertrauen holen? Alle Highlights hier in unserem Live-Ticker.

Deutschland – Polen: 35:28 (15:14)

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

22.22 Uhr: Das war es von unserem Live-Ticker. Wir freuen uns über den Auftaktsieg des DHB-Teams und wünschen einen schönen Restabend – bis dahin!

22.15 Uhr: Schon übermorgen geht es also weiter, dann warten die südlichen Nachbarn aus der Schweiz. Los geht es erneut um 20.20 Uhr. Die Mission ist klar: Sieg Nummer zwei holen und damit einen großen Schritt in Richtung Hauptrunde machen.

22.11 Uhr: Während man sich also über die ersten zwei Punkte freuen kann, trübt vor allem eine Sache die Stimmung: die Verletzung von Juri Knorr. Der 24-Jährige konnte nicht mehr auf das Feld zurückkehren. Ein Ausfall für die kommende Partien wäre ein herber Rückschlag. Bleibt nur zu hoffen, dass es nur eine kleine Blessur ist und er schon gegen die Schweiz wieder mitwirken kann.

22.07 Uhr: Während die Deutschen ihr erstes Spiel also gewinnen konnten, gab es an anderer Stelle die erste richtig dicke WM-Sensation. Brasilien, gegen die sich das DHB-Team in den Generalproben schon schwergetan hatte, besiegt Mit-Favorit Norwegen mit 29:26. Damit war überhaupt nicht zu rechnen. Unfassbar!

SCHLUSS Aus! Die deutsche Handball-Nationalmannschaft feiert unter dem Strich einen gelungenen Auftakt und setzt sich mit 35:28 gegen ein über weite Strecken sehr giftiges Polen durch. Ganz Deutschland atmet durch.

59′ In den letzten Minuten konnten die Deutschen ihr Spiel durchbringen und sind davon gezogen – das ist eine starke zweite Halbzeit des DHB-Teams. Das wird der Auftaktsieg für Gislason und Co.

53′ Gislason nimmt eine Auszeit, Zeit um etwas durchzupusten. Deutschland ist im Angriff, kann hier auf fünf Punkte wegziehen. Das wäre ganz wichtig!

48′ Man merkt in dieser Phase, dass beide Teams dieses Spiel um jeden Preis gewinnen wollen. Sehr schnell, sehr umkämpft und super eng – was ein erstes Spiel der Deutschen bei dieser WM. Das dürfte bis zum Ende ein Krimi werden.

44′ Wolff avanciert mittlerweile zum DHB-Held! Der Star-Keeper hält gleich zwei Siebenmeter hintereinander, entschärft bis dato drei von vier Siebenmetern am heutigen Abend – eine unfassbare Leistung!

41′ Derweil gibt es etwas Sorgen um Superstar Juri Knorr. Der Hoffnungsträger ist gerade etwas umgeknickt, fasste sich in der Folge an sein Knie und muss nun abseits des Feldes behandelt werden. Ganz Deutschland hofft, dass es nichts Schlimmes ist.

40′ Deutschland schafft es nicht, sich wirklich abzusetzen. Polen bleibt dran, ein unglaublich spannendes Match!

34′ Ein starker Start in Hälfte zwei – Deutschland wirkt griffiger und konzentrierter. So kann und muss es weitergehen.

31′ Weiter gehts, die Polen beginnen mit dem Ausgleich. Deutschland kontert zum 16:15.

HALBZEIT Im anderen Spiel der Gruppe haben sich die Schweiz und Tschechien 17:17 getrennt – wenig Tore und ein enges Spiel. In Kürze geht es mit der zweiten Hälfte von Deutschland – Polen weiter. Kann das DHB-Team den von Kampf geprägten Auftakt gewinnen?

HALBZEIT Das ist ein richtiges Kampfspiel für die Deutschen! Der Mann der ersten Halbzeit ist zweifelsohne Adam Morawski, der beim MT Melsungen in Deutschland spielt und viele der DHB-Jungs kennt. Der polnische Keeper parierte mehrfach bärenstark.

Deutschland bekommt defensiv keinen Zugriff und vergibt vorne zu leichtsinnig – das muss sich in den zweiten 30 Minuten dringend ändern. Sonst wird es hinten raus richtig eng. Die Polen bringen ihr Spiel gut durch und schnuppern an der Überraschung.

HALBZEIT Deutschland führt zur Pause! Nach einer sehr, sehr intensiven ersten Halbzeit bringt Uscins das DHB-Team mit einer starken Einzelleistung in Führung.

28′ Wolff kommt für einen Siebenmeter wieder rein und hält ihn direkt. Die Keeper sind heute on fire – sowohl auf deutscher als auch auf polnischer Seite.

26′ Uscins zaubert und bringt den Ball in einer Drehung im Fallen im Tor unten – allerdings zählt das Tor nicht, weil er im Kreis stand. Schade! Auf der anderen Seite hält David Späth seinen ersten Ball – ganz wichtig.

20′ Der Support der deutschen Fans ist herausragend. Sie motivieren ihr Team und geben auf den Rängen Vollgas. Sie merken, dass das DHB-Team diese Unterstützung braucht. Es bleibt ein enges Spiel! Es fehlt an Selbstverständnis und an Mut – Deutschland tut sich weiter schwer.

18′ Mittlerweile ist Deutschland besser im Spiel, vor allem defensiv steht man gut. Die Partie bleibt jedoch eng, weil die Polen stark dagegen halten und es dem DHB-Team sehr schwer machen. Derweil vergibt Kamil Syprzak einen Siebenmeter.

10′ Man merkt schon in den ersten Minuten, dass das heute kein Spaziergang wird. Sowohl Andi Wolff als auch sein polnischer Gegenüber sind richtig gut in der Partie. Noch tut sich Deutschland schwer.

07′ Aufgrund eines Wechselfehlers bekommen die Polen gleich die zweite Zeitstrafe aufgebrummt. Deutschland spielt in doppelter Überzahl – dennoch liegt man weiterhin zurück.

05′ Es geht munter los, beide Teams zeigen sich offensiv präsent. Derweil bekommt Gebala die erste Zwei-Minuten-Strafe der Polen – Deutschland ist in Überzahl.

01′ Erster Angriff, erster Treffer! Juri Knorr bringt das DHB-Team in Führung.

20.29 Uhr: Die Hymnen sind mit viel Energie und Inbrunst gesungen worden, nun kann es sportlich werden. Rein in das erste Vorrundenspiel der Deutschen!

20.18 Uhr: So langsam wird es ernst, die Spannung steigt. In etwas mehr als zehn Minuten erfolgt der Anwurf. Dann heißt es: Daumen drücken!

19.08 Uhr: Ein WM-Auftaktspiel gegen Polen? Da dürfte es bei den eingefleischten Handball-Fans klingeln. Vor genau zehn Jahren, bei der WM 2015 in Katar, startete das DHB-Team auch gegen Polen. Damals siegte man mit 29:26 – ein solches Ergebnis würde man wohl auch dieses Mal unterstreichen.

17.44 Uhr: Die Generalprobe für den WM-Auftakt gegen Polen ist zwar gelungen, war jedoch alles andere als überzeugend. Gegen Brasilien siegt man mit 38:26 – dabei offenbarte das DHB-Team jedoch noch große Schwächen.

Mit Blick auf die WM ist der Kapitän jedoch zuversichtlich. „Jeder Spieler weiß, was man besser machen muss, um gut ins Turnier zu starten“, sagte Johannes Golla.

16.53 Uhr: Kurz vor dem ersten Spiel gegen die Polen hat der DHB noch eine interessante Entscheidung getroffen. Mehr dazu, erfährst du hier.

16.05 Uhr: Gislason muss beim WM-Auftakt gegen Polen auf Rückraumspieler Franz Semper verzichten. „Er hat leichte muskuläre Probleme. Deshalb haben wir gemeinsam beschlossen, dass er morgen nicht spielen kann. Das müssen wir morgen anders überbrücken“, so der Isländer.

15.25 Uhr: Für das DHB-Team ist es Spiel eins der Handball-WM, bei der es natürlich wieder möglichst weit gehen soll. Den Grundstein für den Einzug in die Hauptrunde kann die Mannschaft von Alfred Gislason heute gegen Polen legen.

Weitere News:

Mittwoch, 15. Januar, 14.00 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker für das erste Spiel des DHB-Teams bei der Handball-WM 2025. Der Anwurf erfolgt um 20.30 Uhr, gespielt wird in der „Jyske Bank Boxen“-Arena in Herning (Dänemark).