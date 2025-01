Handball-WM 2025: Kurz vor Turnierstart – DHB verkündet Entscheidung offiziell

Die Handball-WM 2025 in Kroatien, Norwegen und Dänemark geht endlich los! Am 14. Januar finden die ersten Spiele statt. Das DHB-Team steigt am Mittwoch ins Turnier ein. Die erste Partie gibt es gegen Polen im dänischen Hernig. Dort wird die deutsche Handball-Nationalmannschaft auch all ihre Gruppenspiele absolvieren.

Vor dem Turnier-Auftakt gibt es vonseiten des DHB gute Nachrichten für die Profis. Das Präsidium des Deutschen Handballbundes hat nämlich verkündet, wie viele Prämien den DHB-Stars bei der Handball-WM 2025 winkt.

Handball-WM 2025: DHB macht es vor Turnierstart offiziell

Es ist schon eine Weile her, als das DHB-Team sich bei einer Handball-WM zum Weltmeister krönen konnte. 2007 war es bei der Heim-WM der Fall, als die Mannschaft von Heiner Brand sensationell die beste Mannschaft der Welt wurde. Seitdem wartet ganz Deutschland sehnsüchtig darauf, endlich wieder Weltmeister zu werden.

Auch interessant: Kurz vor der Handball-WM verkündet Superstar Andreas Wolff die Nachricht

Dafür muss unter anderem Gastgeber Dänemark ausgeschaltet werden. Drei WM-Siege in Folge gab es für den Favoriten. Sollte Deutschland tatsächlich die Sensation schaffen, winkt den DHB-Profis eine satte Summe von 475.000 Euro. Diese Summe steigt auf maximal 500.000 Euro, falls mehr als 19 Spieler eingesetzt werden.

Für den zweiten Platz gibt es eine Prämie von 350.000 Euro, das bestätigte der deutsche Handballverband vor dem Turnierstart. Sollten die Deutschen Bronze holen, gibt es 250.000 Euro. Für einen vierten Platz gibt es 125.000 Euro. Der Einzug ins Viertelfinale brächte 60.000 Euro, so der Verband weiter.

Prämien für DHB-Stars stehen fest

Über die interne Aufteilung zwischen den Spielern im DHB-Team gibt es keine Auskünfte vom Verband. Würde die Prämie auf die 18 Spieler gleichmäßig verteilt werden, gäbe es bei Gold 27.777 Euro, bei Silber 19.444 Euro und bei Bronze 13.888 für die Profis. Für den vierten Platz bei der Handball-WM 2025 gibt es 6.944 Euro und beim Aus im Viertelfinale 3.333 Euro. Die interne Verteilung in der Mannschaft könnte allerdings auch auf einem Schlüssel, beispielsweise hinsichtlich der Einsätze bei der WM, erfolgen.

Kapitän Johannes Golla und Vorstand Sport Ingo Meckes verhandelten die Prämienregelung laut Verbandsangaben. „Ein weiteres Ergebnis ist eine Regelung für Spieler, die mit weniger als 25 Einsätzen im A-Team noch keine Tagegelder erhalten: Diese bekommen auch bei einer Platzierung unterhalb von Platz acht eine Prämie von 1500 Euro“, fügte der Deutsche Handballbund an.

Mehr Nachrichten für dich:

Das DHB-Team spielt bei der Weltmeisterschaft in der Vorrunde gegen Polen (15. Januar, 20.30 Uhr), die Schweiz (17. Januar. 20.30 Uhr) und Tschechien (19. Januar, 18 Uhr). Die drei besten Teams ziehen in die Hauptrunde ein, die Deutschland bei erfolgreicher Qualifikation weiter in Herning in Dänemark bestreiten würde.