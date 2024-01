Trauerfeier von Franz Beckenbauer im Live-Ticker: Deutschland nimmt Abschied vom „Kaiser“

Mit Franz Beckenbauer († 78) ist am 7. Januar eine der größten Ikonen des deutschen Fußballs nach schwerer Krankheit verstorben. Beckenbauer prägte den Sport als Spieler, als Trainer und als Funktionär. Er ist als Spieler und Trainer Weltmeister geworden, feierte fünf deutsche Meisterschaften und vier deutsche Pokalsiege.

Innerhalb von zehn Jahren (1966-1976) wurde er vier Mal Deutschlands Fußballer des Jahres, 1972 und 1976 zudem noch Europas Fußballer des Jahres. Franz Beckenbauer war nicht nur einer der erfolgreichsten Fußballer aller Zeiten, sondern auch eine inspirierende Persönlichkeit, der der deutsche Fußball einiges zu verdanken hat.

Trauerfeier von Franz Beckenbauer im Live-Ticker:

Auch einige Tage nach seinem Tod steht Fußball-Deutschland still. Am Freitag (19. Januar) findet nun die Gedenkfeier in der Allianz-Arena, Beckenbauers zweitem zu Hause, statt. Wer kommt zu der Trauerfeier? Wie läuft dieser emotionale Tag ab? In unserem Live-Ticker halten wir dich auf dem Laufenden.

14.45 Uhr: Während weitere Prominente an der Allianz Arena ankommen, singt der Tölzer Knabenchor „Gute Freunde kann niemand trennen“ – das Lied Beckenbauers, das am 07. Dezember 1966 erschien.

14.41 Uhr: Auf der Südtribüne haben die Fans ein großes Transparent für ihren „Kaiser“ vorbereitet. „Die Lichtgestalt geht auf die letzte Reise – Ruhe in Frieden, Kaiser!“, hießt es in weißen Lettern auf schwarzem Untergrund.

14.32 Uhr: Nach und nach trudeln in der Allianz Arena die Gäste ein. Auch UEFA-Präsident Aleksander Ceferin und FIFA-Boss Giovanni Infantino sind zu Ehren Beckenbauers nach München gekommen.

14.18 Uhr: Insgesamt können etwa 50.000 Menschen im Stadion des FC Bayern dabei sein und dem „Kaiser“ die letzte Ehre erweisen. Der Eintritt ist kostenlos. Auch im Fernsehen ist der öffentliche Abschied von Beckenbauer live zu sehen – unter anderem bei RTL und Sport 1. Zudem überträgt auch Sky die Gedenkfeier. In einer dreiviertel Stunde soll der offizielle Teil dann beginnen.

13.30 Uhr: Angekündigt haben sich unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzler Olaf Scholz und Bayern-Ministerpräsident Markus Söder. Auch einige Bayern-Stars wie Manuel Neuer oder Thomas Müller werden an der Gedenkfeier teilnehmen.

13.00 Uhr: Der Tod von Beckenbauer am 7. Januar erschütterte die Fußballwelt. Der „Kaiser“ hatte schon lange mit einer schweren Krankheit zu kämpfen und dennoch kam der Tod Beckenbauers recht plötzlich. Nun verabschieden sich Freunde, Bekannte und ganz Fußball-Deutschland von einer der größten Persönlichkeiten des Sports.

Freitag, 19. Januar, 12.30 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen zu einem denkwürdigen Tag für den deutschen Fußball! Um 15 Uhr findet die Gedenkfeier für die verstorbene Fußball-Ikone Franz Beckenbauer († 78) statt. Alle Informationen rund um die Gedenkfeier bekommt ihr in unserem Live-Ticker.