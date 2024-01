Trauerfeier von Franz Beckenbauer im Live-Ticker: Große Emotionen! Deutschland nimmt Abschied vom „Kaiser“

Mit Franz Beckenbauer († 78) ist am 7. Januar eine der größten Ikonen des deutschen Fußballs nach schwerer Krankheit verstorben. Beckenbauer prägte den Sport als Spieler, als Trainer und als Funktionär. Er ist als Spieler und Trainer Weltmeister geworden, feierte fünf deutsche Meisterschaften und vier deutsche Pokalsiege.

Innerhalb von zehn Jahren (1966-1976) wurde er vier Mal Deutschlands Fußballer des Jahres, 1972 und 1976 zudem noch Europas Fußballer des Jahres. Franz Beckenbauer war nicht nur einer der erfolgreichsten Fußballer aller Zeiten, sondern auch eine inspirierende Persönlichkeit, der der deutsche Fußball einiges zu verdanken hat.

Trauerfeier von Franz Beckenbauer im Live-Ticker:

Auch einige Tage nach seinem Tod steht Fußball-Deutschland still. Am Freitag (19. Januar) findet nun die Gedenkfeier in der Allianz-Arena, Beckenbauers zweitem zu Hause, statt. Wer kommt zu der Trauerfeier? Wie läuft dieser emotionale Tag ab? In unserem Live-Ticker halten wir dich auf dem Laufenden.

16.23 Uhr: Damit endet unser Live-Ticker zur Gedenkfeier für den „Kaiser“. Bis dahin.

16.20 Uhr: Die (Fußball-)Welt verabschiedet sich von einem der größten Persönlichkeiten des Sportes und unseres Landes. Ruhe in Frieden, Franz Beckenbauer!

16.15 Uhr: Mit vielen Tränen und großen Emotionen endet die Gedenkfeier für Franz Beckenbauer. Viele Weggefährten des „Kaisers“ ,insbesondere Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß, sind schwer ergriffen – ein besonderer Moment, auf den Beckenbauer sicherlich hinabschauen wird.

16.06 Uhr: „Du fehlst mir sehr. Ruhe in Frieden. Den Frieden, den du in den letzten Jahren nicht so genießen konntest wie du es verdient hättest“, beendet Hoeneß seine emotionale Rede.

15.57 Uhr: „Sein Meisterstück hat er vollbracht als er uns die Weltmeisterschaft 2006 geschenkt hat. Er hat alles gegeben, um dieses Turnier in unser Land zu holen. Vielen ist nicht bewusst, was er diesem Land und dem deutschen Fußball geschenkt hat“, so Hoeneß.

15.52 Uhr: Jetzt dürfte es sehr emotional werden. Die nächsten Worte hat Uli Hoeneß, einer der engsten Wegbegleiter Beckenbauers.

15.47 Uhr: „Es ist kein Zufall, dass heute über München Kaiserwetter ist“, stellt Söder heraus.

15.40 Uhr: Minutenlanges Standing Ovation für den „Kaiser“. Nun kommt Bayerns Ministerpräsident Dr. Markus Söder an das Mikrofon.

15.35 Uhr: Im Anschluss an die Rede des Bundespräsidenten läuft ein Clip über die gesamte Karriere des „Kaisers“ – inklusive aller großen Erfolge Beckenbauers.

15.30 Uhr: „Wir nehmen nicht nur Abschied von einem Weltklasse Fußballer, sondern auch von einem Menschen der ganz besonderen Art“, so Steinmeier. „Niemand mag abschätzen, was Franz für unser Land getan hat. Er hat uns so viel geschenkt, dafür müssen wir ihm auf ewig dankbar sein“, betonte der 68-Jährige.

15.23 Uhr: Jetzt spricht Bundespräsident Franz-Walter Steinmeier zu den Trauernden in der Allianz Arena.

15.15 Uhr: „Man musste diesen Mann einfach bewundern, er war ein ganz besonderer Mensch. Ich hatte die große Ehre, ihn einen guten Freund nennen zu dürfen“, so Hainer. „Dieser Verein ist mit Franz Beckenbauer gewachsen und der FC Bayern wird immer ein Kaiserreich bleiben“, ergänzte er.

15.07 Uhr: Große Fußball-Legenden wie Paul Breitner, Berti Vogts, Lothar Matthäus und Bastian Schweinsteiger legen Rosen in den Innenraum. Nun spricht FCB-Präsident Herbert Hainer.

15.00 Uhr: Derweil ist auch das gesamte Team des FC Bayern München angekommen. Auch die beiden Ex-FCB-Bosse Oliver Kahn und Hassan Salihamidžić sind da. Nun geht die Gedenkfeier los. Stephan Lehmann, Stadionsprecher des FC Bayern, beginnt mit den Eröffnungsworten.

14.55 Uhr: Kurz vor Beginn des offiziellen Teils werden einige Trauerkränze in den Innenraum des Stadien getragen. Von der UEFA, von dem bayrischen Fußballbund, von seinem WM-Team 1990 – viele verschiedene Menschen wollen sich mit einem Kranz vom „Kaiser“ verabschieden.

14.45 Uhr: Während weitere Prominente an der Allianz Arena ankommen, singt der Tölzer Knabenchor „Gute Freunde kann niemand trennen“ – das Lied Beckenbauers, das am 07. Dezember 1966 erschien.

14.41 Uhr: Auf der Südtribüne haben die Fans ein großes Transparent für ihren „Kaiser“ vorbereitet. „Die Lichtgestalt geht auf die letzte Reise – Ruhe in Frieden, Kaiser!“, hießt es in weißen Lettern auf schwarzem Untergrund.

14.32 Uhr: Nach und nach trudeln in der Allianz Arena die Gäste ein. Auch UEFA-Präsident Aleksander Ceferin und FIFA-Boss Giovanni Infantino sind zu Ehren Beckenbauers nach München gekommen.

14.18 Uhr: Insgesamt können etwa 50.000 Menschen im Stadion des FC Bayern dabei sein und dem „Kaiser“ die letzte Ehre erweisen. Der Eintritt ist kostenlos. Auch im Fernsehen ist der öffentliche Abschied von Beckenbauer live zu sehen – unter anderem bei RTL und Sport 1. Zudem überträgt auch Sky die Gedenkfeier. In einer dreiviertel Stunde soll der offizielle Teil dann beginnen.

13.30 Uhr: Angekündigt haben sich unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzler Olaf Scholz und Bayern-Ministerpräsident Markus Söder. Auch einige Bayern-Stars wie Manuel Neuer oder Thomas Müller werden an der Gedenkfeier teilnehmen.

13.00 Uhr: Der Tod von Beckenbauer am 7. Januar erschütterte die Fußballwelt. Der „Kaiser“ hatte schon lange mit einer schweren Krankheit zu kämpfen und dennoch kam der Tod Beckenbauers recht plötzlich. Nun verabschieden sich Freunde, Bekannte und ganz Fußball-Deutschland von einer der größten Persönlichkeiten des Sports.

Freitag, 19. Januar, 12.30 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen zu einem denkwürdigen Tag für den deutschen Fußball! Um 15 Uhr findet die Gedenkfeier für die verstorbene Fußball-Ikone Franz Beckenbauer († 78) statt. Alle Informationen rund um die Gedenkfeier bekommt ihr in unserem Live-Ticker.