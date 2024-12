Formel 1: Tsunoda vor Red-Bull-Wechsel? Teamchef ist sich sicher

Zwei Rennen vor Saisonschluss ist die Fahrer-WM in der Formel 1 bereits entschieden. Der Titel geht einmal mehr an Max Verstappen, Lando Norris geht am Ende leer aus. In der Konstrukteurswertung herrscht dagegen noch immer eine Menge Spannung.

Während sich Ferrari und McLaren in der Team-WM um den Platz an der Spitze streiten, hängt Red Bull seit Monaten abgeschlagen auf Platz drei fest. Einen großen Anteil daran hat Sergio Perez, der massiv unter Beobachtung steht. Ein Nachfolgekandidat: Yuki Tsunoda. Steht der Japaner nun vor einem Wechsel? Sein Teamchef ist sich bereits sicher!

Formel 1: RB-Teamchef sicher – Tsunoda bereit für Red Bull

Geht es nach Racing-Bulls-Teamchef Laurent Mekies, wird Yuki Tsunoda nicht mehr lange für seinen Rennstall fahren. Auf die Frage, ob sein Schützling für den Sprung zu Red Bull bereit sei, antwortete Mekies deutlich: „Natürlich, natürlich! Wenn man seine Fahrer-Formkurve verfolgt, sieht man, sie folgt der Formkurve des Teams. Yuki fährt 2024 eine herausragende Saison“.

Der 47-Jährige führt zudem aus: „Ich finde, er hat dieses Jahr einen Schritt gemacht, den niemand so vorhergesehen hatte. Darauf kann er stolz sein. Damit hat er alle überrascht, hoffentlich auch Red Bull“, so Mekies. Geht es nach dem Racing-Bulls-Boss, winkt Tsunoda also schon bald eine Beförderung. Doch sieht das auch Red Bull so?

Test nach Abu-Dhabi-GP als große Chance?

Derzeit gibt es wohl noch keine eindeutige Tendenz, wer Sergio Perez in der kommenden Formel-1-Saison beerben könnte. Denn auch Tsunoda-Teamkollege Liam Lawson soll bei den Red-Bull-Bossen hoch im Kurs stehen. Derzeit steht es im direkten Duell der beiden Anwärter 2:2-Unentschieden. Im Qualifying hat Tsunoda dagegen immer die Nase vorne.

Entscheidend werden könnte vor allem der Red-Bull-Test nach dem Grand Prix in Abu Dhabi, in dem sich Tsunoda zeigen darf. Liefert er dort ab, dürften seine Chancen auf ein Red-Bull-Cockpit immens steigen, sollte sich RB letztendlich für eine Perez-Entlassung entscheiden.