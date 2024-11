Formel 1: Bottas bringt sich sofort in Stellung – Star-Pilot schielt auf Cockpit

Nach elf Jahren in der Formel 1 wird Valtteri Bottas unweigerlich eine Pause einlegen müssen. Der Finne hat kein Cockpit für 2025 ergattern können. Die Königsklasse des Motorsports will er deswegen aber noch lange nicht aufgeben.

Stattdessen bringt sich Valtteri Bottas schon für ein mögliches Cockpit für das Jahr 2026 in Stellung. Er wittert bei dem neuen Formel-1-Team Cadillac seine Chancen und hinterlegt frühzeitig schon einmal sein Interesse.

Formel 1: Bottas will bleiben

Seinen Platz bei Sauber muss er nach der Saison räumen. Der Rennstall setzt im nächsten Jahr auf Nico Hülkenberg und das junge Talent Gabriel Bortoleto. Bottas konnte kein festes Cockpit ergattern, wird der Formel 1 aber wohl erhalten bleiben.

Aktuell ist er als Ersatzfahrer bei seinem Ex-Team Mercedes im Gespräch. Dort könnte er nach dem Abgang von Mick Schumacher in die Rolle schlüpfen. Bottas bestätigte zuletzt auch bereits Gespräche mit Mercedes-Boss Toto Wolff.

Bottas ab 2026 für Cadillac?

2026 will Bottas aber wieder in der Startaufstellung stehen – und dafür bringt er sich schon mal in Stellung. Der Einstieg von Cadillac ergibt ab 2026 zwei weitere Möglichkeiten. Der Finne zieht ein Engagement bei dem US-Rennstall in Erwägung.

„Ja, wir haben gesprochen. Ich bin nicht der Einzige, aber natürlich ist es interessant für mich“, bestätigte Bottas jetzt und sagte: „GM ist eine großartige Marke, und es ist ein großer Unterstützer dieses Projekts, was es spannend macht. Ich denke, es ist großartig für die F1.“

Der Einstieg von Cadillac erhöhe die Chancen, einen Sitz für 2026 zu bekommen. Dies sei sein Ziel. „Ich habe das Gefühl, dass ich mit diesem Sport noch nicht fertig bin“, sagte Bottas. „In der Nähe zu sein und hoffentlich einige Tests zu machen, gibt mir eine Chance für 2026, denn in diesem Sport weiß man einfach nie, was passiert.“