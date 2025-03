Formel 1: Kurz vor dem Saisonstart – nächster Hammer ist offiziell!

Der Start der Formel-1-Saison steht kurz bevor. Am Sonntag (16. März) werden die Piloten nach monatelanger Pause endlich wieder an den Start gehen. Das Warten hat für viele Fans ein Ende.

Kurz bevor die Motoren im australischen Melbourne wieder aufheulen, hat die Formel 1 vor Saisonbeginn eine wichtige Verkündung gemacht. Sie wird die Königsklasse des Motorsports in den kommenden Jahren prägen!

Formel 1: Domenicali verlängert

Stefano Domenicali ist seit 2021 Geschäftsführer der Formel 1. Der 59-Jährige arbeitete zuvor unter anderem als langjähriger Teamchef von Ferrari. Unter seiner Führung erlebte die Rennserie einen enormen Aufschwung, sorgte vor allem bei der jüngeren Generation für ein gesteigertes Interesse. Dazu eroberte die Formel 1 unter Domenicali den US-amerikanischen Markt, was zu einem echten wirtschaftlichen Boom führte.

Auch interessant: Formel 1: Stress bei McLaren – Boss sorgt für Unmut hinter den Kulissen

Und Domenicalis Arbeit zahlt sich aus. Wie das F1-Eigentümer-Unternehmen Liberty Media bekannt gegeben hat, wird der Vertrag des Italieners bis 2029 verlängert: „Stefano hat das Unternehmen hervorragend geführt, auf dem erfolgreichen Fundament aufgebaut und das Wachstum der Formel 1 sowohl in wirtschaftlicher Hinsicht als auch in Bezug auf das Engagement der Fans beschleunigt“, so Liberty-Media-Boss Derek Chang.

Großer Zuspruch für Domenicali

Domenicalis wohl größte Errungenschaft: Der 59-Jährige schaffte es in seiner Amtszeit zuletzt immer wieder, alle Interessensparteien bei Laune zu halten. So äußerten sich nun auch zahlreiche Fahrer positiv über die Vertragsverlängerung des Mannes aus Imola.

„Gottseidank bleibt er, denn es ist wichtig, einen neutralen guter Anführer an der Spitze zu haben“, sagte Lewis Hamilton in Zuge Domenicalis Kontraktausweitung. Auch Fernando Alonso pflichtete seinem Fahrer-Kollegen bei: „Sehr gute Nachrichten für den Sport. Er ist die Person, die alle Egos und alle Team-Interessen unter Kontrolle halten kann“.