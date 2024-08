Formel 1: Hammer-Rückkehr? Ex-Teamchef mit mysteriöser Ankündigung

Dass der Posten des Teamchefs in der Formel 1 bei Alpine getauscht wird, ist keine Seltenheit. Die jüngste Freistellung von Bruno Famin bei Alpine zeigt, dass es in der Königsklasse des Motorsports ganz schnell gehen kann.

Diese Erfahrung musste auch Ex-Formel-1-Funktionär Otmar Szafnauer machen. Seit gut einem Jahr ist der ehemalige Force-India- und Alpine-Teamchef ohne Job. Doch das könnte sich schon bald ändern – will man den Aussagen des 59-Jährigen glauben!

Formel 1: Szafnauer mit neuem Team vor F1-Rückkehr?

Im Podcast „James Allen on F1“ spricht Szfanauer über eine Rückkehr in die Formel 1: „Wenn es eine Rolle wäre, wo ich dabei helfen könnte, zu entwickeln, aufzubauen und die richtigen Leute anzuziehen, um die Konkurrenzfähigkeit eines Teams zu verbessern, dann wäre ich interessiert“, so Szafnauer. Derzeit ist das in der Formel 1 wohl eher unwahrscheinlich, das weiß auch der Rumäne. Doch es gibt auch noch einen anderen Weg.

„Es gibt auch die Möglichkeit eines elften oder zwölften Teams. Das ist etwas, das interessant für mich sein könnte“. Hintergrund: Szafnauer hatte noch vor Monaten Gespräche mit dem US-amerikanischen Rennstall Andretti bestätigt, das seit langer Zeit einen Eintritt in die Formel 1 anstrebt. Da die Karten für das Team jedoch weiter schlecht stehen, erwägt Szafnauer eine andere Option.

Szafnauer arbeitet wohl schon an F1-Einstieg

Denn der 59-Jährige bestätigt auch, dass er derzeit mit einem anderen Team aus dem nordamerikanischen Raum an einem Formel-1-Einstieg arbeitet: „Wir legen jetzt einige Grundsteine, um sicherzugehen, dass wir alles haben, was wir brauchen, um sowohl ein Team erfolgreich zu gründen als auch einen Startplatz zu bekommen“. Bei diesem Team soll es sich Szafnauer zufolge nicht um Andretti handeln.

Das Szenario des Einstiegs eines neuen Teams in die Formel 1 erscheint derzeit allerdings unwahrscheinlich – vor allem, weil die bestehenden Rennställe Zweifel anmelden. Szafnauers Aussagen sind also mit Vorsicht zu behandeln.