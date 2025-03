Formel 1: Red-Bull-Absturz? Jetzt stehen Marko und Horner in der Kritik

Red Bull hat einen schwachen Start in die Formel-1-Saison 2025 hingelegt. Einzig der fahrerischen Klassen von Max Verstappen ist derzeit wohl zu verdanken, dass der Rennstall noch regelmäßig am Podium kratzt.

Dennoch fährt RB den eigenen Ansprüchen meilenweit hinterher. Dazu kommt: Mit Liam Lawson hat die Chefetage des Teams einen radikalen Fehlgriff gelandet. Der Formel-1-Rookie ist nach gerade einmal zwei Rennen schon wieder Geschichte. Nun stehen auch Christian Horner und Helmut Marko in der Kritik.

Formel 1: Schumacher kritisiert Marko-Umgang mit Lawson

Will man den Worten von „Sky“-Experte Ralf Schumacher Glauben schenken, so hatte sich das Versagen von Neuzugang Lawson zu Saisonbeginn fast schon angekündigt. Den Umgang damit durch Red-Bull-Berater Marko will der frühere F1-Fahrer allerdings nicht einfach so stehen lassen: „So sehr ich ihn schätze, aber Doktor Helmut Marko spielt da auch manchmal eine etwas unglückliche Rolle“.

Der 49-Jährige führt im „Sky“-Podcast „Backstage Boxengasse“ aus: „Er will die Jungs natürlich fördern, aber auf der anderen Seite verlangt er ihnen auch sehr viel ab und gibt ihnen dann zu wenig Zeit“. Im Hinblick auf das Blitz-Aus von Lawson sagt Schumacher deswegen: „Zwei Rennen neben Max Verstappen, das ist einfach zu wenig. Da tut man der Jugend auch keinen Gefallen“.

Horner und Marko unter Beobachtung?

Aufgrund der zuletzt abfallenden Formkurve vermutet Schumacher indes, dass es innerhalb des Teams in Zukunft Veränderungen geben könnte – von denen auch Christian Horner und Helmut Marko nicht verschont bleiben könnten: „Red Bull, das muss man einfach mal attestieren, ist jetzt schon in der Mittelmäßigkeit verschwunden. Ich glaube, da bleibt kein Stein auf dem anderen am Ende des Tages“.

Vor allem Horner sei innerhalb des Rennstalls nicht unumstritten. Derzeit deute zudem nicht viel darauf hin, dass sich an der misslichen Lage von RB zeitnah etwas ändere. Schumacher resümiert daher: „Ich glaube, da wird auch bald mal was passieren“. Wenn das mal nicht nach spannenden Wochen klingt.