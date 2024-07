Formel 1: Kaum steht sein Wechsel fest – Pilot holt zu Attacke gegen sein Team aus

In der Formel 1 halten die Gerüchte um etwaige Fahrerwechsel weiter an. Viele Teams warten dennoch weiter auf die Entscheidung von Ferrari-Pilot Carlos Sainz, bevor sie selbst ihre Fahrerentscheidung treffen.

Bei Haas hat man diese Entscheidung derweil schon am Donnerstag (25. Juli) getroffen: Esteban Ocon unterschreibt einen langfristigen Vertrag beim amerikanischen Formel-1-Rennstall. Gegenüber Alpine äußert sich der 27-Jährige nun deutlich!

Formel 1: Ocon kritisiert Alpine-Entwicklung

Ocon, der noch bis zum Saisonende für das französische Werksteam fahren wird, gibt vor dem großen Preis von Belgien Einblicke zu seinem Alpine-Abgang: „Für mich war diese Entscheidung recht klar, schon vor langer Zeit. Ich wollte meine eigene Geschichte schreiben, und fünf Jahre mit demselben Team sind in der Formel 1 natürlich eine lange Zeit“.

Weiter fügt er an: „Wir haben gute Dinge erreicht, aber hatten auch schwierigere Zeiten und diese Saison war natürlich frustrierend. Es ist ja kein Geheimnis, dass niemand im Team darüber glücklich ist, wo wir stehen. Und es gab auch nicht genügend Fortschritt im Vergleich zu von vor ein paar Jahren. Wir stehen vor einigen Problemen mit dem aktuellen Auto, die wir vor drei Jahren auch schon hatten. Das geht nicht, das geht nicht in der Formel-1-Welt“, so Ocon deutlich.

Ocon wünscht sich guten Alpine-Abgang

Trotz der jüngsten Leistungen des Teams und einem enttäuschenden achten Platz in der diesjährigen Konstrukteurswertung will Ocon Alpine nicht im Bösen den Rücken kehren: „Das Team wird immer in meinem Herzen bleiben, wir haben zusammen mein erstes Podium erreicht, meinen ersten Sieg, deshalb bleibt das hier immer speziell für mich“.

In der kommenden Saison wird der Franzose dann zu Haas stoßen, wo er Teamkollege von Oliver Bearman wird. Die beiden ersetzen die ausscheidenden Kevin Magnussen und Nico Hülkenberg. Während es letzteren zu Sauber zieht, steht Magnussen derzeit ohne Formel-1-Cockpit da.