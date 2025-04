Formel 1: Norris schielt auf den Titel – McLaren-Pilot mit deutlicher Ansage!

Lando Norris gilt in dieser Saison als einer der großen Favoriten auf den WM-Titel in der Formel 1. Der McLaren-Pilot sitzt im derzeit wohl schnellsten Auto auf der Strecke, dazu steckt in dem Briten jede Menge Potenzial. Die perfekten Voraussetzungen für den ganz großen Wurf – möchte man meinen.

Denn Norris‘ Saisonstart verlief nicht gerade nach Plan. Nach vier Rennwochenenden grüßt er zwar von der Spitze des Tableaus, allerdings sind ihm Teamkollege Oscar Piastri und Max Verstappen dicht auf den Fersen. Im Hinblick auf den weiteren Saisonverlauf der Formel 1 macht Norris nun eine deutliche Ansage.

Formel 1: Norris hofft auf teaminternen WM-Kampf

Geht es nach dem 25-Jährigen, geht der Weltmeistertitel in diesem Jahr nur über ihn oder McLaren-Kollege Piastri: „Ich bin sicher, wir beide bevorzugen es, wenn es nur zwischen uns beiden bleibt, ohne andere Fahrer. Als Team würden wir das bevorzugen. Es würde unser Leben insgesamt wahrscheinlich einfacher machen“, so Norris.

Eine Meinung, der auch Piastri beipflichtet: „Ich denke, das hat schon in Melbourne begonnen. Momentan haben wir ein großartiges Auto. Größtenteils haben wir damit gute Arbeit geleistet. Wir befinden uns in den Positionen, in denen wir sein sollten. Ich denke, es wird ein enger Kampf“. Sorge vor etwaigen Streitigkeiten habe man im Team dagegen nicht.

Luft nach oben bei McLaren

Zu sicher sollte sich der britische Traditionsrennstall allerdings noch nicht sein. Derzeit herrscht im Paddock der Formel 1 große Einigkeit, dass McLaren angesichts seiner starken Autos schon viel weiter in Front liegen müsste. Bislang ist das dem Team noch nicht gelungen – auch, weil sowohl Norris als auch Piastri zu Saisonbeginn bereits erste Fehler machten.

Die Konkurrenz um Verstappen, Russell und Co. darf also weiter auf ihre Chance warten. Vieles deutet derzeit auf eine spannende Saison in der Formel 1 hin.