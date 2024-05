Formel 1: Experte lässt aufhorchen – wird ER der neue Teamkollege von Hülkenberg?

Dass Nico Hülkenberg in der kommenden Formel-1-Saison für Sauber und ab 2026 für Audi an den Start gehen wird, ist kein Geheimnis mehr. Wer sein Teamkollege werden wird, ist jedoch immer noch offen. Dass es einer der derzeitigen Sauber-Piloten, Valtteri Bottas oder Zhou Guanyu, werden könnte, gilt als eher als unwahrscheinlich.

Im Zuge der einmal mehr starken Leistung von Nico Hülkenberg beim Grand Prix in Miami äußerte sich der Formel-1-Experte Ralf Schumacher zu der Zukunft des 36-Jährigen. Dabei kam der ehemalige Fahrer auch auf den potenziellen Teamkollegen von Hülkenberg zu sprechen.

Formel 1: Ralf Schumacher macht Carlos Sainz als besten Fahrer für Audi aus!

„Carlos Sainz ist der Fahrer auf dem Markt, den alle haben wollen, danach werden wir sehen. Ich glaube, viele haben Sainz unterschätzt. Aber aus Audi-Sicht kann man sich so eine Fahrerpaarung nur wünschen, denn das wäre die beste im Feld“, so Schumacher bei „Sky“. Seine Wunschpaarung wäre jedoch eine andere: „Wenn es nach mir geht, wäre deutsch-deutsch auch sehr schön, aber da müssen wir abwarten“.

Geht man dem Wunsch des Experten nach, ist die aktuell einzig weitere deutsche Option auf ein Formel-1-Cockpit derzeit wohl Mick Schumacher. Der Neffe des Experten fuhr zuletzt im Jahr 2022 für Haas. Seitdem wartet der 25-Jährige sehnsüchtig auf eine neue Chance. Diese erscheint aktuell jedoch eher unrealistisch.

„Da sind schon fähige Leute“

Sorgen um eine Fehlbesetzung im Cockpit von Audi mache sich Ralf Schumacher aber nicht: „Es ist ein steiniger Weg, so ein Team neu aufzubauen, aber in Verbindung mit Audi und Andreas Seidl, da sind schon fähige Leute, die wissen, was sie tun müssen“, sagt der 48-Jährige.

Carlos Sainz könnte sich derweil gegen Audi entschieden haben. Zuletzt wurde von spanischen Medien berichtet, dass der 29-Jährige habe ein Angebot von Audi verstreichen lassen haben soll, um sich die Chance auf eventuell frei werdendes Cockpit bei Mercedes oder Red Bull zu wahren. Der Ferrari-Pilot selbst dementierte diese Gerüchte.