Formel 1 – Imola-GP im Live-Ticker: Knallhart! Star-Pilot kassiert bittere Strafe

Die Formel 1 kommt endlich nach Europa! Der Imola-GP markiert das erste Wochenende der Saison auf europäischen Boden. Und mehr denn je fragen sich die Fans: Könnte die Dominanz von Max Verstappen endgültig enden?

In Miami musste er schon zum zweiten Mal einem anderen Fahrer Platz 1 überlassen. Und auch am ersten Tag in Imola sah es für den dreifachen Weltmeister der Formel 1 nicht gerade rosig aus. Können Ferrari und McLaren den Druck aufrecht erhalten?

Formel 1 – Imola-GP im Live-Ticker: Schlägt Red Bull zurück?

Es verspricht ein spannendes Wochenende zu werden. Du willst nichts vom Europa-Auftakt der Formel 1 in Imola verpassen? Dann bist du bei unserem Live-Ticker genau richtig. Hier bleibst du immer auf dem Laufenden.

Formel 1 – Startaufstellung Imola-GP

Max Verstappen Lando Norris Charles Leclerc Carlos Sainz Oscar Piastri George Russell Yuki Tsunoda Lewis Hamilton Daniel Ricciardo Nico Hülkenberg Sergio Perez Esteban Ocon Lance Stroll Alexander Albon Pierre Gasly Valtteri Bottas Guanyu Zhou Kevin Magnussen Fernando Alonso Logan Sargeant

14.24 Uhr: In einer knappen halben Stunde geht es los. Wer macht heute das Rennen?

13.56 Uhr: Es ist einfach nicht das Wochenende von Fernando Alonso. Nach dem Unfall im 3. Training und der daraus resultierenden enttäuschenden Qualifikation wäre er ohnehin hinten im Feld gestartet. Daraufhin hat Aston Martin nun weitere Veränderungen am Auto des Spaniers vorgenommen – und damit gegen die Parc-ferme-Regeln verstoßen. Die Konsequenz: Alonso muss aus der Boxengasse starten.

11.35 Uhr: Gar nicht glücklich ist man bei Aston Martin. In der Qualifikation lief trotz Updates am Wagen nicht viel zusammen. „Es war einfach nicht der Tag oder das Wochenende, das wir uns mit den Upgrades erhofft hatten. Ich denke, dass alles funktioniert hat, es ist nur nicht gut genug“, sagte ein konsternierter Lance Stroll.

Sonntag, 19. Mai, 9.20 Uhr: Einen schönen guten Morgen. Wir blicken noch einmal auf die Strafe für Piastri zurück. Der Australier schien nicht übermäßig sauer zu sein. „Es war spaßig für die Zeit, die es gehalten hat“, schrieb er anschließend auf „X“. Mal sehen, was für ihn im Rennen heute möglich ist.

20.13 Uhr: Bittere News für Oscar Piastri! Der Australier kriegt eine Startplatzstrafe und beginnt das Rennen von Position fünf. Der Australier hatte Kevin Magnussen in Q1 aufgehalten und bekommt dafür eine Strafe. Zwar wurde er vom Team nicht gewarnt, dass der Däne hinter ihm auf einer schnellen Runde ist, trotzdem halten die Kommissare den Tatbestand des Blockierens für gegeben.

17.02 Uhr/Q3: Es macht wieder Verstappen! Trotz aller Trainingsprobleme setzt sich der Niederländer wieder nach ganz vorne. Zwei McLaren auf den Plätzen dahinter, dann kommen die Ferraris.

16.49 Uhr/Q3: Zwölf Minuten, ein Ziel: Es geht um die Pole Position.

16.42 Uhr/Q2: Das ist ein Hammer! Sergio Perez ist raus nach dem zweiten Durchgang. Es reicht nur für die elftbeste Zeit. Das ist bitter. Mit ihm verabschieden sich Ocon, Stroll, Albon und Gasly.

16.30 Uhr/Q2: Und damit rein in den 2. Abschnitt.

16.20 Uhr/Q1: Was war das denn? Kurzzeitig setzt Nico Hülkenberg die Bestzeit, ehe Verstappen und Leclerc um die Ecke kommen. Für Q2 reicht es für den Deutschen damit natürlich trotzdem dicke.

Alonso war zwar draußen, scheidet aber trotzdem als Letzter aus. Es wirkt fast so, als sei das Auto trotz aller Anstrengungen nicht ganz heile gewesen. Zudem scheiden Magnussen, Zhou, Sargeant und Bottas aus.

16.12 Uhr/Q1: Und das klappt. Alonso ist auf der Strecke.

16.05 Uhr/Q1: Alonsos Wagen ist noch in der Box, die Mechaniker arbeiten mit Hochdruck daran, dass der Altmeister hier eine Runde drehen kann.

16.00 Uhr/Q1: Los geht es mit der Zeitenjagd! Wer muss den Traum von der Pole früh begraben?

14.09 Uhr: Ohoh. Bei Alonsos Unfall ist das Heck des Spaniers ordentlich in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Mechaniker müssen jetzt zwei Stunden Vollgas geben, wenn der Spanier in der Qualifikation starten soll. Ob das klappt?

13.35 Uhr: Da war auf jeden Fall einiges los. Unfälle von Alonso und Sergio Perez sorgen zweimal für eine Unterbrechung der Session. Ganz vorne ist es orange. Piastri und Norris setzen die besten Zeiten. Verstappen wieder nur auf einem durchwachsenen sechsten Platz.

12.30 Uhr: Und damit auf in die dritte Trainingssession.

11.48 Uhr: Ein Blick aufs Wetter. Nachdem es zunächst so ausgesehen hatte, als könnte es an diesem Wochenende Regen geben, haben sich die Aussichten verbessert. Für heute sind Sonne und 25 Grad angesagt.

11.23 Uhr: Dieses gibt es heute ab 16 Uhr. Wir begleiten die Session natürlich live für dich. Zuvor findet um 12.30 Uhr noch das dritte freie Training statt.

Formel 1 in Imola: Verstappen mit Trainings-Problemen

9.05 Uhr: Nicht so richtig gut lief es dagegen bei Max Verstappen. Der Niederländer kam nicht über die Plätze 5 und 7 hinaus. Ist der Vorsprung von Red Bull zur Konferenz wirklich geschrumpft? Oder spielt der Rennstall noch nicht mit offenen Karten an diesem Wochenende. Die Antwort gibt es heute spätestens im Qualifying.

8.30 Uhr: Und so stellt sich das Ganze dar: Beide Trainingssessions am Freitag konnte Charles Leclerc gewinnen! Der Ferrari-Pilot zeigt sich im Heimatland der Scuderia zum Auftakt in sehr guter Form. Doch auch die Platzierungen dahinter sind nicht zu verachten.

So gelang George Russell im FP1 im Mercedes Platz 2. Im zweiten freien Training stand dort Oscar Piastri im McLaren. Noch überraschender hier allerdings: Yuki Tsunoda, der seinen Racing Bull auf den dritten Platz steuerte.

8.17 Uhr: Aber wie sieht es an diesem Wochenende aus? Schlägt Red Bull zurück oder kann McLaren den Rückenwind nutzen? Oder kommt mit Ferrari plötzlich ein dritter Anwärter auf den Sieg daher? Die Ergebnisse der ersten beiden Trainings sind jedenfalls sehr interessant.

7.21 Uhr: In Miami musste sich Red Bull bereits zum zweiten Mal in dieser Saison geschlagen geben. Max Verstappen konnte nicht wie gewohnt dominieren, was McLaren in Person von Lando Norris eiskalt ausnutzte. Der Brite sicherte sich seinen langersehnten ersten Sieg in die Königsklasse.

Samstag, 18. Mai, 7.00 Uhr: Hallo und herzlich willkommen. Die Formel 1 ist wieder da und dieses Mal geht es in die Emilia-Romagna. Das Rennen in Imola steht an und damit auch das erste dieser Saison in Europa. Wer kann am Samstag triumphieren?