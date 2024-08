Formel 1: Nach Sieg in Spa – Mercedes kündigt überraschende Maßnahme an

Für Mercedes gibt in dieser Formel-1-Saison endlich wieder Grund zum Feiern. Nach zuletzt eher erfolglosen Jahren für das deutsch-britische Team zeigte die Formkurve vor allem in den letzten Rennen deutlich nach oben.

Der Sieg beim Großen Preis von Belgien untermauerte diesen Trend. Etwas verwunderlich sind nun die Nachrichten, die das Formel-1-Team kürzlich bekannt gab. Nach dem erneuten Sieg in Spa nimmt man jetzt doch Veränderungen vor!

Beim Großen Preis von Belgien hatte der Rennstall zunächst geplant, mit einem Update auf die Strecke zu gehen, das unter anderem den Unterboden verändern sollte. Nach den ersten Tests im Training stellte sich dann aber schnell heraus, dass die gewünschten Effekte nicht eintraten. Der „W15“ wurde umgebaut und prompt landete man den nächsten Rennsieg. Nun möchte man dem Update jedoch eine neue Chance geben.

„Irgendwo hatten wir ein paar Probleme eingebaut. Wir glauben aber, das hatte vorrangig mit der Abstimmung zu tun und nicht mit den Updates an sich“, so Andrew Shovlin, leitender Renningenieur von Mercedes. Die Fehlersuche habe aber schon in Spa begonnen, weswegen man optimistisch auf das nächste Rennen in vier Wochen blickt: „Wir sind ziemlich zuversichtlich, dass wir das Spa-Update in Zandvoort nochmals einführen werden. Das ist jedenfalls der Plan“, so Shovlin weiter.

Die Entscheidung, die Boliden von Lewis Hamilton und George Russell spontan auf die Silverstone-Version umzubauen, fiel dem Team dabei nicht schwer: „Dort hatten wir ein gutes Rennen. Außerdem unterscheiden sich Spa und Silverstone nicht so sehr, was die Kurvengeschwindigkeit anbelangt“, erzählt Shovlin.

Nach der Sommerpause wird Mercedes trotz dem Erfolg in Spa auf das Update setzen. Das Team hofft auch in den Niederlanden, seinen Positivtrend fortzuführen. An das vergangene Jahr hegt man jedoch keine guten Erinnerungen: Lewis Hamilton wurde nur Sechster, George Russell landete sogar auf Platz 17.