Formel 1: Verstappen muss sich hüten! Weltmeister bekommt deutliche Ansage

Er ist momentan das Nonplusultra der Formel 1: Max Verstappen gewann drei Weltmeistertitel in Folge. Seinen WM-Titel 2023 krönte er mit gleich mehreren Rekorden. Jetzt bekam der 26-Jährige eine deutliche Ansage von der Konkurrenz.

Max Verstappen ist auf der Überholspur: 2023 brach er gleich mehrere Rekorde, unter anderem holte er die meisten Siege (19 von 22 Saisonrennen) und die meisten Punkte (575). Doch das war es noch nicht: Der Rennfahrer hatte auch den größten Vorsprung in der Geschichte der Formel 1. Mit weniger als der Hälfte der Punkte (285) belegte sein Red-Bull-Kollege Sergio Pérez den zweiten Platz – was für eine Erfolgsstory! Doch muss sich der Rekord-Jäger jetzt etwa in Acht nehmen?

Lando Norris trifft selbstbewusste Aussage

Denn jetzt hat Lando Norris gegenüber „Sky Sport“ eine deutliche Ansage gemacht. Der 24-Jährige ist zuversichtlich, dass er 2024 seinen ersten Sieg im Mercedes einfahren wird!

Norris führte 2023 zu einer bemerkenswerten Wende bei McLaren: Das Team erholte sich von einem schwachem Saisonstart, belegte in der Konstrukteurswertung den vierten Platz. Jetzt sagt der Brite selbstbewusst: Er sei „zu 100 Prozent“ zuversichtlich, 2024 seinen ersten Formel 1-Sieg zu schaffen! Norris war in der zweiten Saisonhälfte der konstante Herausforderer von Verstappen, beendete seine Saison mit sieben Podestplätzen und nur einem Punkt vor Fernando Alonso, der in der Fahrerwertung Vierter wurde.

Norris stand insgesamt bisher dreizehnmal in der Formel 1 auf dem Treppchen

In der Formel 1 stand Norris bislang insgesamt dreizehnmal auf dem Podium. Seine beste Platzierung ist der zweite Platz. Den hat er bisher siebenmal erreicht. Man darf gespannt sein, ob er in der kommenden Saison ein ernsthafter Herausforderer für Verstappen wird.