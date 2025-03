Formel 1: Verstappen-Hammer unausweichlich? Helmut Marko zeigt sich besorgt

Max Verstappen hat einen für ihn ungewohnten Start in die Formel-1-Saison 2025 hingelegt. Nach zuletzt dominanten Jahren fährt der Red-Bull-Pilot der Spitze derzeit hinterher, kommt vor allem an den McLaren einfach nicht vorbei.

Klar, dass der viermalige Formel-1-Weltmeister damit nicht zufrieden sein dürfte. Dazu passend kursieren in diesen Wochen bereits die ersten Wechselgerüchte um den Niederländer, nach denen Verstappen Red Bull schon bald den Rücken kehren könnte. Nun zeigt sich auch Helmut Marko besorgt!

Formel 1: Marko schließt Verstappen-Abgang nicht aus

Es sind gerade einmal zwei Grands Prix in 2025 vergangenen und schon ist die Sorge bei Red Bull vor einem unzufriedenen Max Verstappen groß. Der Rennstall weiß um die Klasse seiner Nummer eins und muss in den kommenden Wochen eine große Schippe drauflegen, will man den Star-Piloten auch in Zukunft im Team halten: „Max will ein Auto, das immer gewinnen kann. Es gibt Performance-Klauseln und wenn wir ihm das nicht hinstellen können, wird das schwierig werden“, so Helmut Marko gegenüber „ServusTV“.

Dennoch versucht der 81-Jährige auch für Ruhe zu sorgen: „Es ist erst das zweite Rennen der Saison“. Trotzdessen ist die Chefetage des Rennstalls offenbar bereits jetzt mehr als unzufrieden, das anstehende Krisentreffen im heimischen Milton Keynes dürfte nicht ohne Grund abgehalten werden. Das kurzfristige Ziel lautet: „Wir müssen herausfinden, wie wir wieder ein Siegerauto haben können und in welchem Zeitrahmen“.

RB-Rückstand bereits groß

Eine optimistische Formulierung des Österreichers, schließlich ist der Red Bull derzeit wohl meilenweit von den Titel-Träumen des Teams entfernt. Einzig Verstappens fahrerischer Klasse ist es derzeit wohl nur zu verdanken, dass der Rückstand in der Fahrer-WM mit acht Punkten auf Platz eins noch erträglich ist.

Dementsprechend dürften die Red-Bull-Bosse noch auf eine Kehrtwende im weiteren Saisonverlauf hoffen, auch wenn Marko weiß: „Darauf kann man sich nicht verlassen“.