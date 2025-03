Formel 1: Große Neuigkeiten für Sky und RTL – jetzt ist es klar

Das ließen sich nur wenige entgehen! Am Sonntag absolvierte die Formel 1 ihr zweites Saisonrennen. In China ließ Oscar Piastri nichts anbrennen. Beim Rennen im Reich der Mitte sicherte sich der Australier einen Start-Ziel-Sieg.

Zum ersten Mal in 2025 klinkte sich dabei auch RTL in die Übertragung der Formel 1 ein. Der Sender sicherte sich von Rechteinhaber Sky erneut Sub-Lizenzen, und darf daher einige der Rennen zeigen. In China war das gleich von Erfolg gekrönt.

Formel 1 beschert Traumquoten

Denn auch wenn es auf der Strecke in Shanghai nicht ansatzweise so viel Action wie in der Woche zuvor in Melbourne gab, schalteten zahlreiche Zuschauer aus der ganzen Republik ein. Wie „DWDL“ berichtet, erreichte alleine RTL im Schnitt rund 1,13 Millionen Zuschauer während des Rennens.

Das entspricht einem Marktanteil von rund 18,1 Prozent. Noch ein Ticken besser ist der Marktanteil bei der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Hier kam der Privatsender mit der Formel 1 auf rund 20,4 Prozent.

Und auch Sky ging nicht leer aus, obwohl man am Sonntagmorgen (23. März) mit RTL konkurrierte. Beim Pay-TV-Anbieter schalteten rund 470.000 Zuschauer ein. In der Zielgruppe kam man auf einen Marktanteil von 15,1 Prozent.

So geht es für RTL weiter

Bedeutet im Klartext: Jeder Dritte zwischen 14 und 49 Jahren schaltete beim Großen Preis von China ein – ein Erfolg für die beiden Sender. Ob sich dieser in Zukunft wiederholen lässt, muss sich zeigen.

Noch mehr Nachrichten liest du hier:

Fakt ist: Für sechs weitere Rennen in diesem Jahr besitzt RTL Sub-Lizenzen. Das nächste Mal ist der Kölner Sender beim Europa-Auftakt der Formel 1 in Imola (18. Mai) mit von der Partie. Auch in Spanien (1. Juni), Kanada (15. Juni), Belgien (27. Juli), den Niederlanden (31. August) und in Las Vegas (22. November) überträgt man dank der Zusammenarbeit mit Sky die Rennen der Formel 1.