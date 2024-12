Formel 1: Comeback für Star-Pilot? Er lässt sich eine Hintertür auf

Trotz der aktuellen Pause in der Formel 1 sorgt die Königsklasse des Motorsports auch in diesen Tagen für eine Menge Diskussionsstoff. Denn nach dem Red-Bull-Abgang von Sergio Perez und der Verpflichtung von Liam Lawson streiten viele Fans noch immer über die Entscheidung des Topteams.

Während in der Red-Bull-Familie also erst vor wenigen Tagen die Fahrerplanungen für das kommende Jahr abgeschlossen wurden, herrscht im Rest des Grids schon länger Gewissheit. Ein Pilot, der in kommenden Saison ohne Cockpit dasteht, will allerdings noch nicht aufgeben. Nun hat der ehemalige Formel-1-Fahrer eine wichtige Entscheidung getroffen!

Formel 1: Zhou bleibt 2025 ohne Cockpit

Seine guten Leistungen im letzten Saisonabschnitt haben Guanyu Zhou nicht mehr retten können. Der Sauber-Pilot muss sein Cockpit, genau wie Teamkollege Valtteri Bottas, räumen. Stattdessen wird das Team aus der Schweiz im kommenden Jahr mit Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto an den Start gehen. Ist die Formel 1 für Zhou jetzt Geschichte?

Geht es nach dem Chinesen, ist das noch lange nicht der Fall. Deswegen hat der 25-Jährige jetzt entschieden, in der kommenden Saison nicht in eine andere Motorsportserie zu wechseln: „Ich habe das Gefühl, dass ich bei all den Türen, die sich öffnen könnten, sicherstellen möchte, dass ich für den Fall, dass ich wieder an einem Rennen teilnehmen kann oder nicht, voll zur Verfügung stehe“, begründet Zhou seine Entscheidung.

Zhou als Ersatzfahrer gehandelt

Während dessen wurde der Ex-Sauber-Pilot, der in der vergangenen Saison vier WM-Punkte holte, zuletzt immer wieder mit einem Job bei Ferrari oder Red Bull in Verbindung gebracht. Dort soll der Chinese als Ersatzfahrer fungieren.

Diesen Weg ist auch Nico Hülkenberg im Jahr 2019 nach seinem Aus bei Renault gegangen – und das mit Erfolg. Inzwischen ist der gebürtige Emmericher wieder ein fester Bestandteil des F1-Fahrerfeldes. Auf einen vergleichbaren Ausgang dürfte nun auch Guanyu Zhou hoffen.