Formel 1: Perez vor Rücktritt? Diese Worte lassen aufhorchen

Am kommenden Wochenende wird Sergio Perez einmal mehr im Mittelpunkt stehen. Für den Routinier steht sein Heimrennen in Mexiko an. Für den Formel-1-Star könnte es gar sein letzter Grand Prix vor heimischem Publikum sein.

Denn seine Zukunft bei Red Bull und in der Formel 1 ist weiterhin ungewiss. Die Leistungen des Routiniers lassen seit Monaten zu Wünschen übrig und Red Bull hat im Hintergrund schon Planungen mit anderen Fahrern im Kopf. Tritt Perez daher also selbst zurück, anstatt rausgeworfen zu werden?

Formel 1: Perez-Papa widerspricht Rücktritts-Gerüchten

Seit einigen Wochen halten sich hartnäckig Gerüchte, nach denen Perez schon am kommenden Wochenende in Mexiko seinen Rücktritt aus der Formel 1 bekanntgeben könnte. Sein Vater widerspricht diesen Spekulationen nun jedoch und macht eine Ansage an die Konkurrenz.

„Das Beste von Checo Perez kommt erst noch“, sagte Antonio Perez der mexikanischen Sportzeitung „Record“. „Ich bin sicher, dass Checo schon bald die Waffen und das nötige Werkzeug hat, mit dem er um die Weltmeisterschaft kämpfen kann“, ergänzte er.

„Ich bin sehr aufgeregt und kann sagen, dass Checo Weltmeister sein wird“, so Antonio Perez. Die Worte sorgen für viel Verwirrung bei den Fans und im Paddoch. Schließlich ist der Mexikaner derzeit ein ganzes Stück von einem WM-Titel entfernt. Er sollte sich eher Gedanken um seine Zukunft in der Königsklasse Gedanken machen.

Red Bull soll auf Perez-Rücktritt hoffen

Fakt ist: Schon in der Sommerpause stand Perez kurz vor dem Aus, doch Red Bull vertraute ihm weiter. Seine Leistungen wurden jedoch nur marginal besser und der Erfolgsrennstall hat mit Yuki Tsunoda und Liam Lawson gleich zwei große Talente in der Hinterhand. Einer dieser beiden Formel-1-Piloten dürften den Platz neben Max Verstappen wohl bekommen, sofern Perez am Ende der Saison rausgeworfen wird.

Dieses Szenario möchte Red Bull aufgrund der Verdienste des Mexikaners in der Vergangenheit jedoch verhindern, eine schmutzige Trennung soll unbedingt verhindert werden. Daher soll man intern darauf hoffen, dass Perez womöglich von selbst geht. Wie wahrscheinlich das ist, ist jedoch fraglich.