Formel 1: Rennstall verkündet es! Fahrer-Entscheidung offiziell gefallen

Sauber/Audi haben es schon gemacht, Mercedes folgte wenig später und jetzt hat auch McLaren vor dem Mexiko-GP verkündet, dass im 1. Freien Training ein anderer Fahrer im Formel-1-Auto sitzen wird.

Genauer gesagt handelt es sich dabei um Patricio O’Ward. Der Mexikaner ist kein Unbekannter im Formel-1-Fahrerlager und darf sich jetzt freuen, in seinem Heimatland auf der Rennstrecke zu fahren.

Formel 1: McLaren verkündet Fahrertausch

In jeder Formel-1-Saison muss jeder Pilot mindestens in einem freien Training aussetzen und für einen Rookie im Auto Platz machen. In Mexiko ist es bei Sauber/Audi Robert Shwartzman und Mercedes lässt Top-Talent Kimi Antonelli wieder ran. Nun hat auch McLaren seinen Freitagsfahrer für das kommende Wochenende verkündet. Es ist O’Ward.

Zweimal durfte er bereits für McLaren im 1. Freien Training fahren – beide Male in Abu Dhabi. Nun darf er sich in seiner Heimat in Mexiko beweisen. „Ich war schon viele, viele Male beim Formel-1-Grand-Prix in Mexiko, bin aber noch nie selbst im Auto gefahren und habe die Nase vorn. Das wird also eine ganz neue und coole Erfahrung für mich, die mir auf jeden Fall Spaß machen wird“, freut sich O’Ward.

Pato, wie er bei McLaren genannt wird, ist seit der Gründung des Fahrerentwicklungsprogramms ein Mitglied des Rennstalls und geht hauptsächlich für das IndyCar-Team an den Start.

O’Ward fährt in Mexiko

„Meine Rolle im FP1 besteht darin, zu helfen, das Wochenende für das Team so reibungslos wie möglich zu gestalten und Lando und Oscar die Arbeit ein wenig zu erleichtern“, so der Mexikaner. Wichtig wird sein, bloß nicht zu crashen und das Auto zu schrotten. McLaren hat nämlich in der Konstrukteurswertung der Formel 1 eine komfortable Führung vor Red Bull und hofft auf den Titel.

Auch Lando Norris hat noch große Chancen, sich die Weltmeisterschaft zu schnappen. Dafür muss er in den restlichen fünf Rennen und zwei Sprints an Max Verstappen vorbei. Aktuell führt der Niederländer 57 Punkte vor Norris.