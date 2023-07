Die Formel 1 steht kurz vor der großen Sommerpause. Mit den Großen Preisen von Großbritannien, Ungarn und Belgien stehen noch drei Rennen an, bevor es eine vierwöchige Saison-Unterbrechung gibt. Standesgemäß haben die Verantwortlichen noch vor der Sommerpause den Rennkalender für die kommende Saison veröffentlicht.

Und dieser bringt einige Überraschungen mit sich. Die Formel-1-Fans dürfen sich vor allem über die Rückkehr einer Strecke freuen, die zuletzt vor vier Jahren gefahren wurde. Darüber hinaus sorgt aber auch die Terminierung einiger Rennen für große Diskussionen.

Formel 1: Shanghai-GP wieder mit an Board

Im kommenden Jahr wird es zu einem Strecken-Debüt kommen, über das sich viele freuen werden. Denn erstmals seit 2019 wird 2024 wieder in China gefahren. Das bestätigte die Formel 1 mit der Veröffentlichung des Rennkalenders für das kommende Jahr am Mittwochmittag (5. Juli).

Der Große Preis von China war von 2004 bis 2019 fester Bestandteil des Rennkalenders. In den vergangenen drei Jahren musste das Rennen in Ostasien aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Die chinesische Regierung hatte ein Rennen in Shanghai aufgrund des strickten Corona-Kurses verboten. So fiel der Grand Prix zuletzt aus.

Nach drei Jahren ohne Formel 1 wird es im kommenden Jahr also wieder zur großen Show in China kommen. Darüber freuen sich nicht nur die Verantwortlichen und die Fahrer, sondern auch die Fans. Der China-GP war stets einer der spannendsten und ereignisreichsten Rennen des Jahres. Nun dürfen sich die Fans auf dieses Highlight wieder freuen.

Großer Ärger über Europa-Unterbrechung

Doch der neue Rennkalender für 2024 sorgt auch für große Diskussionen und großen Ärger. Denn die Europa-Rennserie rund um Italien, Spanien, Monaco und Co. wird von dem Großen Preis von Kanada unterbrochen. Nach dem Großen Preis von Monaco reist der Formel-1-Tross erst nach Montreal bevor die Europa-Tour mit Barcelona fortgesetzt wird. Umwelttechnisch ist das natürlich alles andere als vorteilhaft. Gerade das regt die Fans so auf. Denn die Verantwortlichen hatten angekündigt, solchen Szenarien aus dem Weg zu gehen und den Umweltschutz an erste Stelle zu setzen.

Das ist in diesem Fall nicht gelungen. Das gefällt vielen Fans natürlich nicht. Schon in diesem Jahr wurde die Europa-Tour von dem Großen Preis von Montreal unterbrochen. In dieser Saison fand das Rennen in Kanada zwischen Spanien und Österreich statt.