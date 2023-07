Formel 3, Formel 2 und der Porsche SuperCup – wenn die Formel 1 am kommenden Wochenende in Silverstone gastiert, bekommen die Fans vor Ort und an den Fernsehgeräten Motorsport pur geboten. Aber damit nicht genug!

Auf die Fans der Formel 1, die auf der legendären Strecke in Silverstone vor Ort sind, wartet ein einmaliges Erlebnis. Denn: Während des Rennwochenendes wird ein Hollywood-Streifen gedreht. Brad Pitt ist mit seiner Film-Crew vor Ort.

Formel 1: Brad Pitt dreht in Silverstone

Im vergangenen Jahr kündigte Brad Pitt seinen neuen Film an. Der Hollywood-Star will einen noch nicht namentlich benannten Streifen über die Formel 1 rausbringen, der 2024 über die Kinoleinwände laufen soll. Mit an Bord ist Lewis Hamilton als Berater – und der hat wohl auch dafür gesorgt, dass Brad Pitt am Wochenende in Silverstone selbst in einen Rennwagen steigen darf.

Zwischen den Rennen wird die Filmcrew immer wieder auf die Strecke gehen, um Szenen für den Film unter realen Bedingungen zu drehen. Insgesamt neun Mal darf Pitts Film-Team für zehn bis 25 Minuten auf die Strecke.

+++ Formel 1: Todes-Drama lässt Königsklasse diskutieren – fliegt diese Legende aus dem Rennkalender? +++

Brad Pitt wird dabei sogar selbst in einen Rennwagen steigen und vor dem Publikum seine Runden auf dem Silverstone Circuit drehen. Es handele sich dabei laut Medienberichten um einen modifiziertes Formel-2-Auto.

DAS wird die Fans wundern

Bei einem Blick in die Boxengasse werden sich die Fans vermutlich zunächst die Augen reiben. Dort sind über zwei Garagen die Namen Sonny Hayes und Joshua Pearce angebracht. Dabei handelt es sich nicht etwa um neue Fahrer, sondern um Charaktere aus dem Film.

Das könnte dich auch interessieren:

Über den F1-Film von Brad Pitt ist noch nicht viel bekannt. Er soll darin einen pensionierten F1-Fahrer spielen, der wieder ins Auto steigt und einem jungen Fahrer als Mentor zur Seite steht. 2024 soll der Film erscheinen. Ob Lewis Hamilton dabei eine Rolle spielen wird, ist noch unklar.