Nach dem Großen Preis von Österreich wartet gleich das nächste Highlight auf die Formel 1. Am kommenden Wochenende sind Max Verstappen und Co. in Silverstone zu Gast. Das Rennen in Großbritannien ist eines der traditionsreichsten und speziellsten im Kalender. Für dieses Rennen hat sich ein Team etwas ganz Besonderes ausgedacht.

Denn McLaren wird mit einer Speziallackierung in Silverstone starten. Das britische Formel-1-Team bringt den ikonischen Chrome-Look zurück und präsentiert so ein ganz besonderes Auto für den Heim-Grand Prix.

Formel 1: McLaren mit Retro-Design in Silverstone

Wie schon in Monaco, präsentiert McLaren auch für das Rennen in Silverstone etwas ganz Besonderes. Erneut werden Lando Norris und Oscar Piastri mit einer Speziallackierung an den Start gehen. Und erneut hat die Lackierung einen besonderen Hintergrund, der die McLaren-Fans an alte Zeiten erinnern wird.

Denn zusammen mit Titelpartner Google veröffentlichte der Rennstall ein neues Design, das an die Lackierung erinnert, die zwischen 2006 und 2014 verwendet wurde. In dieser Zeit feierte der Rennstall mit großen Piloten wie Kimi Räikkönen, Fernando Alonso, aber auch Lewis Hamilton historische Triumphe. Der siebenmalige Weltmeister gewann im Chrome-Stil 2008 seinen ersten WM-Titel. Im selben Jahr ging auch der Chrome-Browser an den Start.

++ Formel 1: Todes-Drama lässt Königsklasse diskutieren – fliegt diese Legende aus dem Rennkalender? ++

„Es ist kein Geheimnis, dass Rennsportfans die klassische Chrome-Lackierung von McLaren lieben“, betonte McLaren-Boss Zak Brown. „Google Chrome wollte Elemente dieser ikonischen Lackierung zurückbringen, um die Geschichte unseres Teams beim Großen Preis von Großbritannien zu feiern.“

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nächster Erfolg beim Heim-GP?

Nun möchten auch Norris und Piastri die erfolgreiche Historie im Retro-Cockpit fortschreiben und bei McLarens Heim-GP in Silverstone für Furore sorgen. Norris gelang das am vergangenen Wochenende schon sehr gut. Mit den neuen Updates präsentierte sich das Auto hervorragend. Norris konnte ganz vorne anklopfen und sicherte sich im Großen Preis von Österreich einen starken vierten Platz. Nach einem äußerst durchwachsenen Saisonstart war dies der erste große Erfolg in dieser Formel-1-Saison.

Weitere News:

Bestenfalls geht es schon in Silverstone so weiter. Denn es ist nicht nur für McLaren, sondern auch für Norris das Heimrennen. Da wird der 23-Jährige noch einmal mehr motiviert sein. Ob er diese Motivation und das Selbstbewusstsein aus Österreich auch in Großbritannien in ein gutes Ergebnis ummünzen kann, wird sich am Sonntag (09. Juli, 16.00 Uhr) zeigen. Der passende Rahmen dafür ist definitiv gegeben.