Formel 1: Fahrer macht DAS nach der Rennabsage – Fans sind überwältigt: „Fantastisch“

Die Formel 1 fährt nicht in Imola – diese Entscheidung trafen die Verantwortlichen bereits am Mittwoch (17. Mai) nachdem die Region Emilia-Romagna im Norden Italiens von heftigen Regenfällen heimgesucht wurde.

Hochwasser, überlaufende Flüsse, zerstörte Straßen – die Unwetter haben ein Bild der Verwüstung in Imola und der Region Emilia-Romagna hinterlassen. Ein Formel-1-Fahrer, der unweit der Strecke lebt, packte bei den Aufräumarbeiten kräftig mit an.

Formel 1: Tsunoda packt an

Die starken Regenfälle haben inzwischen nachgelassen, erst jetzt wird das Ausmaß der Wassermassen sichtbar. Straßen sind voller Schlamm, müssen gesäubert werden. Mittendrin in den Aufräumarbeiten tauchte auch ein Formel-1-Pilot auf – und zwar der Japaner Yuki Tsunoda von Alpha Tauri.

+++ Formel 1: Glück im Unglück – Pilot kann wegen Imola-Ausfall aufatmen +++

In den Sozialen Netzwerken teilte die Formel 1 ein Foto des 23-Jährigen. Das Bild zeigt Tsunoda, wie er mit einer Schaufel den Schlamm von der Straße entfernt. „Yuki Tsunoda und seine AlphaTauri-Kollegen haben bei den Aufräumarbeiten in Faenza geholfen“, schrieb die Formel 1 dazu.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Tsunoda selbst teilte Bilder der zerstörten Straßen und rief zu einer Spendenaktion auf: „Nach einer schrecklichen Nacht ist die Stadt stark betroffen: überall Staub, Schlamm und der Geruch von Benzin. Derzeit haben die Menschen Schwierigkeiten, Nahrung und vor allem Aufenthaltsorte zu finden, nachdem viele aus ihren eigenen Häusern evakuiert wurden. Bitte, alles, was ihr tun könnt, um zu helfen, ist willkommen, egal wie groß oder klein die Spende ist.“

„Die wahren Giganten des Sports“

Von den Fans gab es für so viel Einsatz nur lobende Worte. Wir haben dir einige Reaktionen herausgesucht:

„Respekt“

„Großer Respekt an Yuki und die AlphaTauri-Jungs… ihr seid alle absolute Legenden.“

„Fahrer des Tages“

„Die wahren Giganten des Sports“

„Fantastisch. Das ist Bescheidenheit und Engagement gegenüber den Menschen, mit denen man fast täglich zu tun hat“

„Das ist schön. Sieht aus wie Sebastian Vettel“

„Yuki ist so ein Schatz!“

„Bravo Yuki Tsunoda, eine Geste, die sicherlich von der Bevölkerung von Faenza geschätzt wird, die sich in großen Schwierigkeiten befindet“

Mehr News:

Zum Hintergrund: Die Fabrik von AlphaTauri steht in Faenza – nur rund 20 Kilometer von der Strecke in Imola entfernt. Tsunoda wohnt seit 2021 selbst in der Stadt, hat dort eine Wohnung, um näher am Team zu sein.