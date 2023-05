Formel 1: Imola-GP abgesagt – wann wird das Rennen nachgeholt?

Am Mittwochmittag (17. Mai) hat die Formel 1 eine offizielle Pressemitteilung herausgegeben: Der Große Preis der Emilia-Romagna findet an diesem Sonntag (21. Mai) aufgrund der starken Regenfälle nicht statt.

Die Frage, die sich nun jeder Formel-1-Fan stellt, ist: Wann wird der Große Preis der Emilia-Romagna nachgeholt?

Formel 1: So geht es mit dem Imola-GP weiter

Nur allzu gerne hätten die Fans der Formel 1 an diesem Wochenende ein Rennen auf dem legendären Autodromo Enzo e Dino Ferrari gesehen, doch dies lassen die Bedingungen einfach nicht zu. Norditalien wurde in den vergangenen Tagen von starken Regenfällen heimgesucht, vielerorts liefen Flüsse über und Menschen mussten evakuiert werden.

Am Dienstag (16. Mai) forderte die Formel 1 schließlich alle Personen, die bereits mit dem Aufbau beschäftigt waren, die Strecke zu verlassen – und auch am Mittwoch war kein Arbeiten an der Strecke möglich.

Am Mittwochmittag folgte dann die Absage: „Die Entscheidung wurde getroffen, weil es nicht möglich ist, die Veranstaltung für unsere Fans, die Teams und unser Personal sicher durchzuführen, und es ist die richtige und verantwortungsvolle Entscheidung angesichts der Situation, mit der die Städte der Region konfrontiert sind. Es wäre nicht richtig, die lokalen Behörden und Rettungsdienste in dieser schwierigen Zeit weiter unter Druck zu setzen“, heißt es in dem Statement der Formel 1, hieß in einem offiziellen Statement.

Wann wird das Rennen nachgeholt?

Die Fans fragen sich nun, wann das Rennen nachgeholt wird. Zunächst gab es Spekulationen über mögliche Termine, im straffen Rennkalender ist aber kaum Platz für einen Nachholtermin. Auch ein Rennen unter besonderen Bedingungen (keine Zuschauer, weniger Zeit auf der Strecke) kamen nicht in Frage.

Es steht inzwischen fest: Das Rennen in Imola wird nicht nachgeholt – zumindest nicht in diesem Jahr. Dafür erhält das Autodromo Enzo e Dino Ferrari eine kostenlose Verlängerung des Vertrags. Der bis 2025 laufende Kontrakt wird automatisch bis 2026 verlängert. „99 % des Grand Prix werden im Jahr 2026 nach der Vertragsverlängerung wiederhergestellt“, verkündet Angelo Sticchi Damiani, der Präsident des Automobilclub Italien.