Formel 1: Wolff packt ehrlich aus – DIESER Anblick schmerzt ihn sehr

Sein Wechsel löste in der Formel 1 ein Beben aus und ließ Mercedes bittere Tränen vergießen: Lewis Hamilton ist seit diesem Jahr ein Ferrari-Pilot und wird für das italienische Traditionsteam an den Start gehen. Bei seinem ehemaligen Rennstall trauert man dem siebenfachen Weltmeister noch immer hinterher.

Als wäre der Abschied nicht ohnehin schon bitter gewesen, musste Mercedes nun zusehen, wie der Formel-1-Superstar im neuen Ferrari gefahren ist. Teamchef Toto Wolff schmerzt der Anblick sehr.

Formel 1: Wolff spricht über Hamilton

Es war das Ende einer Ära: Nach elf Jahren trennten sich zum Ende der vergangenen Saison die Wege von Lewis Hamilton und Mercedes. Es ist die bis dahin erfolgreichste Fahrer-Team-Beziehung in der Formel 1 aller Zeiten: 246 Grands Prix, 78 Pole-Positions, 55 beste Rennrunden, 84 GP-Siege, 153 Podestplätze, 6 Fahrer-WM-Titel, 8 Konstrukteurs-Weltmeistertitel. Mehr muss man dazu nicht sagen.

Umso schmerzhafter ist dann ein Abschied, wenn ausgerechnet der erfolgreichste Fahrer der Geschichte wechselt. Hamilton fährt in diesem Jahr für Ferrari und absolvierte schon seine ersten Runden für die Scuderia. Mercedes-Teamchef Toto Wolff musste diesen schmerzhaften Anblick ertragen.

„Es fühlt sich ein bisschen so an wie nach einer Scheidung im guten Einvernehmen“, sagt Wolff bei den Autosport Awards in London. „Alles ist gut, und dann siehst du deinen Partner erstmals mit dem neuen Freund.“

Hamilton crasht im Ferrari

Bei den Testfahrten wird Wolff aber auch aufgrund der Konkurrenz genau hingeschaut haben. Denn in Barcelona, wo Ferrari und Hamilton einige Runden drehten, krachte der siebenmalige Formel-1-Weltmeister in den Reifenstapel. Sein Auto war stark beschädigt, der Brite selbst blieb unverletzt.

An den Anblick müssen sich viele Formel-1-Fans noch gewöhnen, aber für die mindestens nächsten zwei Jahre wird Hamilton im roten Cockpit fahren. Der 40-Jährige hat dabei einen großen Traum: den achten WM-Titel. Dann wäre er alleiniger Rekordhalter in der Königsklasse. Aktuell teilt er sich die Spitze mit der Legende Michael Schumacher.