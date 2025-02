Formel 1: Jetzt ist es so weit – große Hamilton-Wende offiziell

Es geht wieder los! Seit Mittwoch (26. Februar) heulen die Motoren wieder. Die neue Saison in der Formel 1 ist mit den Wintertests offiziell gestartet. Und es ist nicht irgendeine Saison.

Der erste Tag der Testphase in Bahrain ist auch eine Zeitenwende. Gleich am Morgen gab es den großen Moment, auf den alle Formel-1-Fans der Welt gespannt gewartet haben: Lewis Hamilton drehte seine erste offizielle Runde in einem Ferrari.

Formel 1: Hamiltons offizieller Ferrari-Start

Es ist der größte Transfer der jüngeren Vergangenheit: Gut ein Jahr ist es her, dass Lewis Hamilton die Motorsport-Welt schockte und seinen Wechsel von Mercedes zu Ferrari bekannt gab. Seither ist viel passiert. Der Rekord-Weltmeister fuhr eine letzte und weitere enttäuschende Saison im „Silberpfeil“, Mercedes fand mit Kimi Antonelli einen Nachfolger und Hamilton ging auf große Abschiedstournee an den großen Standorten des Rennstalls.

Seit dem 1. Januar ist er nun offiziell Ferrari-Pilot. Erste Testfahrten in älteren Modellen hat er unter strengster Geheimhaltung auch schon absolviert. Nun standen die Wintertests an – und damit der nächste vielbeachtete Meilenstein für Lewis Hamilton. Am Mittwochmorgen, direkt zum Start in Tag 1 der wichtigen Testphase, streifte sich der 40-Jährige den feuerroten Overall über, stieg erstmals in den Ferrari SF-25 und fuhr los.

Über 40 Runden drehte er in seinem neuen Renner auf der Strecke des Bahrain International Circuit. Vier Stunden hatte er dafür Zeit. Wie bei Wintertests üblich, ging es für die Analyse und Veränderungen zwischendurch immer wieder in die Box. Am Nachmittag war dann Teamkollege Charles Leclerc dran. Am Donnerstag und Freitag wird Lewis Hamilton noch einmal fahren dürfen. Am 16. März geht die Saison dann mit dem ersten Rennen los.