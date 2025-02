Formel 1: Insider packt aus – so geht es Hamilton bei Ferrari wirklich

Auch in diesem Jahr ist die Spannung vor der neuen Formel-1-Saison groß. Am 16. März starten die Star-Piloten im Albert Park zu Melbourne in das F1-Jahr 2025. Vor allem auf einen Fahrer werden dabei viele Augen gerichtet sein: Lewis Hamilton.

Nach insgesamt sechs WM-Titeln mit Mercedes wagt der 40-Jährige noch einmal eine neue Herausforderung und will im Spätherbst seiner Karriere mit Ferrari auf die Spitze schielen. Doch bereits jetzt gibt es erste Zweifel an diesem Vorhaben – ein Formel-1-Insider packt nun über das Hamilton-Projekt aus!

Formel 1: Danner zweifelt an Erfolgsstory bei Ferrari

Mit der zuletzt abflachenden Leistung von Mercedes konnte Lewis Hamilton in den vergangenen Jahren nicht mehr an die Erfolge alter Tage anknüpfen. Ist jetzt bei Ferrari wirklich Besserung in Sicht? Wie so viele Fans hat auch Christian Danner, früher selbst F1-Pilot und heute Experte, seine Zweifel an diesem Vorhaben.

Im Interview mit „Motorsport-Magazin.com“ gab er zu: „Ich habe meine Zweifel, dass das klappen wird. Die Überlegenheit eines Autos, wie es ja schonmal bei Mercedes der Fall war, wird er bei Ferrari nicht haben. Das heißt, es wird ein ziemlich enges Gewurschtel werden – mit Leclerc intern, aber auch mit allen anderen. Und deswegen glaube ich nicht, dass der klassische ‚Walk-in-the-Park‘ wird“.

Vierkampf an der Spitze

Unrealistisch ist Angriff Hamiltons auf seinen achten WM-Titel jedoch keinesfalls. Denn Ferrari zeigte sich zum Ende der abgelaufenen Saison 2024 in guter Form, verpasste den Konstrukteurstitel letztendlich nur knapp. Weil auch Red Bull zuletzt schwächelte, könnte die kommende F1-Saison die Gelegenheit für Hamilton sein, sich nochmals an die Spitze zu setzen.

Vieles läuft in diesem Jahr jedenfalls auf einen spannenden Kampf um den Titel hinaus. Mit McLaren, Mercedes, Red Bull und eben Ferrari dürften sich gleich vier Teams realistische Chancen auf die vordersten Plätze machen. Der Formel-1-Welt dürfte also eine Menge Unterhaltung bevorstehen.