Formel 1: Team sorgt nach Fahrer-Entlassung mit Video für Empörung – „Respektlos“

Die Formel 1 hat unmittelbar nach der Sommerpause die erste Entlassung: Seit Kurzem steht bereits fest, dass Logan Sargeant die restlichen neun Rennen nicht mehr für Williams bestreiten darf. Das Traditionsteam hat den US-Amerikaner nach dem Zandvoort-GP entlassen.

Über den Rauswurf gibt es in der Formel 1 keine zwei Meinungen, da Sargeant mit Unfällen und vielen Fehlern immer wieder enttäuschte. Doch was sich Williams dann wenige Tage später leistete, sorgte für viele wütende Fans.

Formel 1: Williams sorgt nach Fahrer-Entlassung für Empörung

Was ist passiert? Williams hat Logan Sargeant in seinem zweiten Jahr in der Formel 1 entlassen. Der 23-Jährige konnte den Erwartungen nicht gerecht werden, machte zu viele Fehler im Auto. Teamchef James Vowles hatte irgendwann die Geduld verloren und ihm nach seinem Unfall in Zandvoort entlassen.

Sein Ersatz steht auch schon fest. Der Argentinier Franco Colapinto wird erstmals beim Monza-GP im Williams-Auto fahren und die restlichen neun Rennen absolvieren. Ab 2025 wird dann Carlos Sainz an der Seite von Alex Albon an den Start gehen.

Nur wenige Tage nach der Entlassung sorgte Williams dann für mächtig Aufregung in den sozialen Netzwerken. Vor dem Rennwochenende in Monza postete der Instagram-Account des Rennstalls ein Video eines Mitarbeiters, der sich vor der Garage seine Arbeitsklamotten angezogen hatte. Ein Detail dabei überraschte: Im Hintergrund ist nämlich noch ein Foto von Sargeant auf der Wand zu sehen.

„Das muss echt nicht sein“

Viele Formel-1-Fans sehen darin einen mehr als nur ungünstigen Zeitpunkt und einen kleinen Affront in Richtung des einstigen Williams-Piloten. „So kurz nach dem Rauswurf so ein Video mit Sargeant im Hintergrund? Das muss echt nicht sein“, „Das ist so eine Respektlosigkeit“ und „Was soll das hässliche Nachtreten? Das ist so respektlos“, heißt es unter anderem in den Kommentaren.

Ob es absichtlich war oder einfach nur ein Versehen der Williams-Social-Media-Abteilung, ist unklar. Auch ist aus dem Video nicht zu erkennen, ob es nicht schon vor der Entlassung des US-Amerikaners aufgenommen wurde. Bei den F1-Fans kommt es jedenfalls ganz und gar nicht gut an. Und Sargeant? Der hat sich bislang noch nicht zu seinem bitteren Aus geäußert.