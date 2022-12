Formel 1: Williams sucht Teamchef! Plötzlich fällt DIESER Name

Nach der Trennung von Jost Capito steht Williams in der Formel 1 noch ohne Teamchef da. Der Traditionsrennstall wird aber darauf aus sein, möglichst schnell die Position nachzubesetzen.

Jetzt, einige Tage nach dem Knall, machen in der Formel 1 die ersten wilden Gerüchte die Runde. Eine heiße Kandidatin soll Susie Wolff, die Frau von Mercedes-Boss Toto Wolff, sein.

Formel 1: Gerüchteküche brodelt – Susie Wolff bei Williams gehandelt

Im Motorsport kennt sich Susie Wolff bestens aus. Sie fuhr in der Formel Renault, in der Formel 3, mehrere Jahre für Mercedes in der DTM und schließlich war sie drei Jahre lang Testfahrerin für Williams – den Rennstall, den sie Gerüchten zufolge bald leiten könnte. Für Williams nahm sie als erste Frau seit 1992 an einem Formel-1-Wochenende teil, durfte in mehreren Trainingssessions fahren.

Aber auch nach der aktiven Karriere blieb Susie Wolff dem Motorsport treu. 2018 wurde sie zur Teamchefin des Formel-E-Teams Venturi ernannt, 2021 stieg sie dort zum CEO auf. Im August gab sie dann aber ihren Rücktritt als Geschäftsführerin des Venturi-Teams bekannt – wäre damit also frei für neue Aufgaben.

Und in der Formel 1 kennt sich Susie Wolff nicht nur durch ihre Zeit als Testfahrerin bei Williams bestens aus. Ihr Ehemann Toto Wolff leitet seit Jahren erfolgreich den Rennstall Mercedes. Susie Wolff ist an den Rennwochenenden häufig mit dabei und treibt sich im Paddock rum.

Wolff-Verpflichtung würde Sinn ergeben

Außerdem besitzt Williams eine enge Beziehung zu Mercedes. Der deutsche Autohersteller beliefert das Team mit Motoren und tauscht immer wieder Fahrer aus. George Russell machte seine ersten Schritte bei Williams und sitzt inzwischen im Mercedes-Cockpit.

Sie kennt sich also aus in der Formel 1, war bei Williams, hat Erfahrung als Fahrerin und als Teamchefin und ist auch dank Ehemann Toto bestens vernetzt. Aus vielen Gründen würde Susie Wolff als Williams-Teamchefin Sinn ergeben, aber sie ist nicht der einzige Name, über den spekuliert wird. Auch Ex-F1-Pilot Jenson Button wird immer wieder genannt.