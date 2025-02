Formel 1: Rennstall enthüllt neues Auto – Konkurrenz sollte sich warm anziehen

Die Formel 1 ist endlich wieder da! Der Countdown zur neuen Saison läuft – und nach und nach präsentieren die Teams ihre neuen Autos. Den Anfang machte Konstrukteur-Weltmeister McLaren bei einer überraschenden Enthüllung am Donnerstag (13. Februar, hier mehr dazu lesen).

Nur einen Tag später ließ dann Williams den Vorhang fallen und gewährte einen ersten Blick auf den neuen „FW 47“. Nach Jahren am Ende des Feldes der Formel 1 ist man beim Traditionsrennstall nicht um ambitionierte Ziele verlegen. Mit dem neuen Auto schickt man der Konkurrenz auch gleich eine Kampfansage.

Formel 1: Williams enthüllt neues Auto

Vieles ist anders als sonst in der Königsklasse. Anlässlich des 75. Geburtstags der Rennserie haben die Verantwortlichen ein zentrales Launch-Event organisiert, bei dem in der kommenden Woche alle Teams ihre neuen Lackierungen vorstellen. Die Präsentation des wirklichen neuen Autos mit allen technischen Neuheiten bleibt in der Hand der Rennställe.

Wie McLaren auch entschied sich Williams dazu, den neuen Wagen vor dem zentralen Launch-Event zu zeigen – mit einer einmaligen Lackierung, die so nie wiederzusehen sein wird. Spannender waren ohnehin die Veränderungen am Wagen zum Vorgängermodell. Teamchef James Vowles, der in der Formel 1 wieder für Erfolge sorgen will, sprach von einer Runderneuerung.

„Es gibt ungefähr 1.000 Details, die wir angepasst haben. Da ist nicht mehr viel vom alten Auto übrig“, sagte er bei der Präsentation. Er sei stolz auf das, was das Team im Winter geleistet habe.

Ansage an die Konkurrenz

Die Ziele von Williams sind klar: Es soll wieder nach oben gehen. Das nötige Selbstbewusstsein hat das Team dafür schon. Vowles jedenfalls stapelt nicht mehr allzu tief. Nichts sei unmöglich, zudem habe man zwei der besten Fahrer im Feld unterstrich er immer wieder.

Auch über den Gewinn der Weltmeisterschaft spricht er schon. „Es wird vielleicht noch etwas dauern, aber wir arbeiten daran“, macht der ehemalige Mercedes-Ingenieur deutlich. Dabei helfen soll auch die neue Partnerschaft mit Titelsponsor Atlassian (hier liest du mehr zu dem Deal).

Auch dessen Gründer Micke Cannon-Brookes meldete sich bei der Präsentation zu Wort. Seine Message: „Ich freue mich darauf, euch alle an der Strecke zu sehen, wenn wir das Team auf das Podium peitschen.“ Wenn von diesem Selbstvertrauen viel im Auto steckt, sollte sich die Konkurrenz in der Formel 1 warm anziehen.