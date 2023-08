Formel 1: Bittere Nachrichten für Lewis Hamilton – ist sein großer Traum bald ganz vorbei?

Es ist ein Konflikt, der seit Monaten schwelt und nun seinen unwürdigen Höhepunkt finden könnte. Die Formel 1 und allen voran Lewis Hamilton beobachten derzeit ganz genau, welche Schritte Felipe Massa als nächstes plant.

Der einstige Ferrari-Star droht dem Weltverband FIA, der die Formel 1 veranstaltet, mit einer heftigen Klage. Im Zentrum: ein Skandal aus dem Jahr 2008. Jenes Jahr, in dem Hamilton seinen ersten WM-Titel feierte. Massa will das rückgängig machen.

Formel 1: Massa zieht den Kürzeren

Wer die Saison 2021 verfolgt hat, der dürfte wissen, dass es viel spannender nicht zugehen kann. Hamilton und Max Verstappen gingen punktgleich ins letzte Rennen. Auf der aller letzten Runde nutzte der Niederländer ein spätes Safety-Car und stieß den Briten vom Thron.

Ähnlich spannend war es aber auch vor 15 Jahren. Damals kämpften Hamilton und Massa um die Krone. Am Ende der Saison gewann der McLaren-Pilot mit einem Punkt Vorsprung – weil er in der letzten Kurve Timo Glock überholte.

Skandal überschattet WM

Allerdings war es ein anderes Rennen, das für einen Skandal sorgte. Beim damaligen Singapur-GP kam es zum „Crashgate“. Renault wies Nelson Piquet Jr. an, zu verunfallen, wodurch Fernando Alonso den Sieg davon trug. Massa erlitt während der Safety-Car-Phase nach dem Crash eine Panne beim Boxenstopp, fiel ans Ende des Feldes zurück und verlor letztlich die entscheidenden Punkte.

Felipe Massa will nachträglich zum Weltmeister ernannt werden. Foto: IMAGO/Fotoarena

Öffentlich wurde die Absicht hinter dem Unfall erst 2009. Zuletzt verriet der damalige Formel 1-Boss Bernie Ecclestone allerdings schon vor Ende der Saison vom Eklat gewusst, dies aber absichtlich verschwiegen zu haben.

In einem Brief an FIA-Präsident Mohammed Bin Sulayem und F1-Boss Stefano Domenicali droht Massa nun mit einer Klage, sieht sich als „Opfer einer Verschwörung“. Sein Ziel ist klar: Er will nachträglich zum Weltmeister ernannt werden. Ebenso pocht er auf Schadenersatz in Millionenhöhe durch verpasste Einnahmen und Bonuszahlungen.

Formel 1: Droht Hamilton der WM-Verlust?

Wie wahrscheinlich ein rechtlicher Erfolg für den Brasilianer wäre, ist derzeit nicht abzusehen. Klar ist aber, dass bei einem Erfolg Lewis Hamilton die ärmste Sau wäre. Für den Crashgate kann er nichts. Sollte er die WM verlieren, wäre wohl auch sein größter Traum einfach so dahin: alleiniger Rekordweltmeister der F1 zu werden.