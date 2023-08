Formel 1: Heftige Anschuldigungen gegen Pilot – „Er hat Mick Schumachers Karriere zerstört“

Auch nach dem Aus von Mick Schumacher plagen Haas in der Formel 1 die gleichen Probleme. Der kleine Rennstall ist nicht konkurrenzfähig, fährt der Musik bis auf wenige Ausreißer hinterher.

Für die positiven Ausreißer sorgt derzeit nur Nico Hülkenberg. Damit bringt er Teamkollege Kevin Magnussen in Bedrängnis. Ein Aus noch in diesem Jahr ist beileibe nicht ausgeschlossen. Für Experte Marc Surer würde sich der Kreis schließen. In seinen Augen hat der Däne die Karriere von Schumacher in der Formel 1 auf dem Gewissen.

Formel 1: Experte sicher – Magnussen hat Schumachers Karriere zerstört

Unglücklich dümpelt Magnussen derzeit am Ende des Feldes herum. Und das könnte für ihn bald sehr teuer werden. Denn mit jedem Ausrufezeichen von Nico Hülkenberg – wenn auch stets nur im Qualifying – gerät der Däne mehr in Erklärungsnot. Sein Vertrag läuft aus und Haas zögert bei der Verlängerung.

+++ Formel 1: Cockpit-Hammer bei Schumacher? Plötzlich könnte alles ganz schnell gehen +++

Die Parallelen zu letzter Saison sind offensichtlich. Damals musste Mick Schumacher monatelang hoffen und bangen, bei Haas weitermachen zu dürfen. Am Ende wurde er gegangen. Und das hatte, da ist sich Experte Marc Surer sicher, viel mit den besseren Ergebnissen von Teamkollege Kevin Magnussen zu tun.

Magnussen droht gleiches Schicksal

Der holte mehr aus dem Auto heraus, war deshalb der Maßstab. Und weil Mick die Latte nicht übersprang, musste er gehen. Oder wie Surer bei „Formel1.de“ drastisch sagt: „Magnussen hat Mick Schumachers Karriere zerstört in der Formel 1. Und jetzt zerstört Hülkenberg die von Magnussen.“

Mehr News:

„Es ergeht ihm genauso, wie es Mick ergangen ist“, erklärt der Schweizer Ex-Pilot. „Im Rennen fährt er das Niveau von Hülkenberg, aber nicht in der Qualifikation. Kevin ist ein guter Fahrer, aber Nico ein Naturtalent.“ Harte Worte in Richtung Magnussen. Und wie Mick hat er nun nur noch zehn Rennen Zeit, den Eindruck nachhaltig zu verändern und Argumente zu sammeln.