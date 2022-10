Formel 1: Nach Wechsel-Hammer! Irre Vertragsdetails enthüllt

Nach dem Rücktritt von Sebastian Vettel bei Aston Martin gibt es ein regelrechtes Fahrer-Chaos in der Formel 1. Die einzelnen Rennställe suchen und tauschen ihre Fahrer, mit welchen sie in der kommenden Saison an den Start gehen wollen.

Nun wurde bekannt, dass Pierre Gasly ab dem kommenden Jahr für Alpine an den Start gehen wird. Dabei muss der Rennstall des Formel-1-Stars eine krasse Ablösesumme zahlen, so wie man diese nur im Fußball-Geschäft kennt.

Formel 1: Pierre Gasly wechselt zu Alpine

Wie Alpine bestätigt, wird Pierre Gasly im kommenden Jahr der neue Partner von Esteban Ocon. Nachdem der Rennstall zuvor von Oscar Piastri und Fernando Alonso abgelehnt worden ist, fanden die Engländer nun ihren zweiten Fahrer. Als Ersatz für Gasly soll nun Nyck de Vries zu Alpha Tauri wechseln.

Gegenüber „Sky Sports F1“ behauptete Gasly, dass der Anruf von Alpine „sehr attraktiv“ gewesen sein soll. „Es war der richtige Zeitpunkt für mich. […] Ich bin bereit eine unglaubliche Geschichte mit Alpine zu starten“, so der 26-Jährige weiter. Auch Alpine-Chef Otmar Szafnauer äußerte sich zu der Neuverpflichtung: „Er bringt viel Erfahrung und Schnelligkeit mit. Das sind die beiden Dinge, nach denen wir gesucht haben.“

Alpine zahlt irre Ablöse für Gasly

Das Finden der Erfahrung und die Schnelligkeit hat sich Otmar Szafnauer und Alpine dabei einiges kosten lassen. Laut „Sky Sports News“ soll Alpine zehn Millionen Euro an Red Bull überwiesen haben, um sich die Dienste des Franzosen zu sichern.

Wie lange das Arbeitspapier von Pierre Gasly bei Alpine nun laufen soll, ist unklar. Allerdings soll der Franzose, wie branchenüblich, einen Multi-Year-Vertrag unterzeichnet haben.