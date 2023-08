Formel 1: Wechsel-Hammer? Star-Pilot bereitet sich auf Flucht vor

Bahnt sich in der Formel 1 ein Wechsel-Hammer an? Um Carlos Sainz von Ferrari gab es in den vergangenen Wochen und Monaten plötzlich viele Gerüchte. Sein Vertrag bei der Scuderia läuft nämlich am Ende der Saison 2024 aus. Was passiert danach?

Einem Bericht zufolge soll der Spanier Ferrari verlassen und sich bereits mit einem anderen Team über einen neuen Vertrag geeinigt haben. Das wäre ein echter Paukenschlag in der Formel 1!

Formel 1: Paukenschlag in der Formel 1?

Die Formel 1 befindet sich derzeit in der Sommerpause und das bedeutet auch, dass die „Silly Season“ offiziell gestartet ist. In den nächsten Wochen werden Personalentscheidungen getroffen. Dementsprechend brodelt die Gerüchteküche gewaltig. Nun gibt es Aufregung um Carlos Sainz.

Auch interessant: Formel 1: Kaum jemand hat es mitbekommen – Rennstall geht drastischen Schritt

Zuletzt betonte Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur noch, dass die Fahrerverträge vorerst keine Priorität haben. Jetzt berichtet das Portal „AutoAction“, dass Sainz seinen Vertrag bei der Scuderia, der 2024 ausläuft, nicht mehr verlängern wird. Der Spanier zeigte sich durch die in Spa getätigten Aussagen von Vasseur wohl enttäuscht: „Ich bevorzuge es, eine Saison zu beginnen und bereits zu wissen, wo ich im nächsten Jahr sein werde.“

Das scheint er jetzt auch schon zu wissen. Dem Bericht nach soll Sainz einen Vorvertrag mit dem deutschen Autohersteller Audi unterschrieben haben.

Sainz verlässt wohl Ferrari

Audi hat sich bekanntlich ins Schweizer Sauber-Team eingekauft und wird 2026 als Werksteam in die Formel 1 einsteigen – mit einem Team, das zwar weiterhin von Hinwil aus operiert, aber den Namen Audi tragen wird. Schon im April gab es erste Gerüchte über einen Sainz-Abgang von Ferrari.

Jetzt verdichten sich die Anzeichen auf einen Wechsel. Sainz selbst äußerte sich vor einigen Wochen noch zu den Gerüchten und dementierte, dass er einen Vertrag mit Audi unterschrieben habe. „Ich habe die Absicht, noch viele Jahre bei Ferrari zu bleiben. Ich verstehe nicht, warum von 2026 die Rede ist, wenn ich noch nicht einmal einen Vertrag für 2025 habe“, sagte der Spanier.

Mehr News für dich:

Vor einigen Tagen gab es bereits Aufregung aus dem Ferrari-Lager. So soll Sainz‘ Teamkollege Charles Leclerc seinen Vertrag beim italienischen Traditionsrennstall verlängert haben. Dabei soll es sich um einen 2+3 Jahresvertrag handeln, der an seinen 2025 auslaufenden Vertrag anschließt. Offiziell bestätigt ist diese Meldung allerdings noch nicht.