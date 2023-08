Formel 1: Vertrag schon unterschrieben? Star hat sich wohl entschieden

Wenige Tage nach dem Großen Preis von Belgien gibt es in der Formel 1 eine Meldung, die alle aufhorchen lässt. Charles Leclerc soll seinen Vertrag bei Ferrari bereits verlängert haben, die Ehe zwischen dem Monegassen und der Scuderia soll weitergehen.

Nachdem es zuletzt immer wieder Spekulationen über einen möglichen Wechsel von Charles Leclerc zu Red Bull und Mercedes gegeben hatte, soll nun Klarheit herrschen. Der Monegasse soll auch in Zukunft für Ferrari in der Formel 1 an den Start gehen.

Formel 1: Hat Leclerc schon längst unterschrieben?

Die Probleme bei Ferrari und die öffentliche Kritik von Leclerc heizten die Wechselgerüchte zuletzt mächtig an. Von Verhandlungen mit Mercedes und Red Bull war sogar schon die Rede. Ein Wechsel soll allerdings nie eine ernste Option gewesen sein. Red Bull will Verstappens Wohlfühloase nicht zerstören und Mercedes setzt weiter auf George Russell und Lewis Hamilton.

Laut einem Bericht des italienischen Journalisten Alessandro Arcari des Portals „funoanalistetechnia.com“ hat Leclerc bereits einen neuen Vertrag bei der Scuderia Ferrari unterschrieben. Dabei soll es sich um einen 2+3 Jahresvertrag handeln, der an seinen 2025 auslaufenden Vertrag anschließt. Offiziell bestätigt ist diese Meldung allerdings noch nicht.

Trotz der zahlreichen Probleme ist Leclerc weiterhin die absolute Nummer eins bei Ferrari, soll die Italiener zum ersten WM-Titel seit 2007 führen. Auf deutlich wackligeren Beinen soll hingegen die Zukunft von Carlos Sainz stehen.

Sainz vor Wechsel?

Der Spanier versuchte zuletzt, seine Position bei Ferrari zu stärken, blieb in der internen Rangordnung aber hinter Leclerc zurück. Die Vertragsverhandlungen laufen. Sainz soll sich aber auch nach anderen möglichen Optionen umsehen. Ein mögliches Ziel soll dem Bericht zufolge Alpine sein.