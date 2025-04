Formel 1: Irres Verstappen-Gerücht! Lässt der Red-Bull-Star die Bombe platzen?

Immer wieder Max Verstappen! Auf der Rennstrecke sorgt der Formel-1-Weltmeister weiterhin für Aufsehen, da er mit seinem nicht mehr so schnellen Red Bull dennoch weiter um Siege mitfährt. Die beiden McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris, die zu den klaren Favoriten gehören, müssen hart gegen den Niederländer kämpfen.

Aber Verstappen sorgt auch mit seiner eigentlich noch ungeklärten Zukunft für Spekulationen. Wie geht es mit dem Formel-1-Star weiter, wenn Red Bull plötzlich nicht mehr konkurrenzfähig ist? Die Gerüchteküche brodelt gewaltig. Jetzt gibt es ein plötzlich komplett neues Gerücht, das für mächtig Aufregung sorgt. Überrascht Verstappen am Ende alle?

Formel 1: Neues Gerücht um Verstappen

Beim Formel-1-Team hat Verstappen noch einen Vertrag bis 2028. Bleibt er bei Red Bull? Erfüllt er tatsächlich seinen Vertrag oder nutzt er die Ausstiegsklausel und verlässt den Rennstall, der mächtig kriselt? Fragen über Fragen, die weiterhin ungeklärt bleiben und dennoch die Schlagzeilen bestimmen.

Zwei Teams, die mit Verstappen immer wieder in Verbindung gebracht werden, sind Mercedes und Aston Martin. Neben all den Spekulationen gibt es jetzt ein neues Gerücht, das alle Fans und Verantwortliche komplett überraschen könnte. F1-Reporter Andrew Benson heizt diese Spekulationen jetzt mächtig an.

„Eine der aufregendsten Geschichten rund um Verstappen ist, dass er im nächsten Jahr ein Sabbatical einlegen könnte“, sagte der Brite im BBC-Podcast „Chequered Flag“. So soll sich der Niederländer die Entwicklung rund um die großen Regeländerungen zu 2026 ganz genau anschauen und „sich dann sein Team für 2027 aussuchen“, damit er dort um Siege und Titel fahren kann.

„Von jemandem aus dem engsten Umfeld“

So ganz unklug wäre das nicht. Und Benson verrät, dass er diese Überlegung „von jemandem aus dem engsten Umfeld von Max Verstappen“ erfahren hat, „ohne, dass ich danach gefragt hätte“, so der Formel-1-Reporter. Doch so ganz glauben möchte es Benson noch nicht. „Ich weiß natürlich nicht, ob sie einfach nur Spielchen spielen, einfach um das Ganze ein bisschen anzuheizen“, so Benson.

Solche „Spielchen“ gibt es vor allem in der Fußballszene, wenn Berater oder Familienangehörige sich über die Zukunft eines Spielers äußern. Nun ist es auch in der Formel 1 angekommen.

Dann gäbe es aber auch noch ein anderes Thema, das für ein Sabbatjahr bei Verstappen sprechen könnte. Mit seiner Lebensgefährtin Kelly Piquet erwartet er schon bald das erste gemeinsame Kind. In den kommenden Tagen könnte es schon so weit sein. Ob sich der Red-Bull-Star dann ein Jahr Auszeit nimmt, um auch mit seiner kleinen Familie schöne Momente zu verbringen?