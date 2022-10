Formel 1: Böse Schummel-Vorwürfe – Verstappen-Titel plötzlich in Gefahr?

Diese Nachricht schlägt in der Formel 1 ein wie eine Bombe. Hat Red Bull Max Verstappen etwa zum Titel geschummelt? Während der Niederländer in diesem Jahr mehr als komfortabel in Führung liegt, wird plötzlich wieder über den knappen WM-Gewinn 2021 diskutiert.

Der Grund: Unter anderem Mercedes erhebt schwere Vorwürfe. So soll Red Bull gegen die geltende Budget-Obergrenze der Formel 1 verstoßen haben. Steht jetzt sogar Verstappens Premieren-Titel auf dem Spiel?

Formel 1: Wie viel hat Red Bull investiert?

Durch den Kostendeckel versprechen sich die Verantwortlichen langfristig Chancengleichheit zwischen den Teams. Spitzenteams wie Mercedes oder Red Bull mussten ihre Ausgaben straffen, um die Grenze nicht zu überschreiten.

Laut Silberpfeil-Boss Toto Wolff habe man unter anderem 40 Mitarbeiter entlassen müssen, um Gelder zu sparen. Dass der Hauptkonkurrent ähnlich gehandelt hat, bestreitet er nun in aller Öffentlichkeit.

Verstöße ein „offenes Geheimnis“

Derzeit überprüft die FIA die Ausgaben der Teams von 2021. In der kommenden Woche wolle man sich dazu äußern. Wolffs Vorwürfen zufolge ist es aber ein „offenes Geheimnis im Paddock“, dass Aston Martin leicht und Red Bull deutlich über der Grenze von 148,6 Millionen Dollar lagen.

Formel 1: Titel von Max Verstappen in Gefahr? Foto: IMAGO / PanoramiC

Das Problem aus Mercedes Sicht: „Wenn du 2021 die Grenze überschritten hast, dann liegst du auch 2022 drüber. Das heißt, du hast für 2023 einen Vorteil“, echauffiert sich Wolff in Singapur. Red Bulls Verantwortliche weisen dagegen bisher jegliche Schuld von sich.

Was wird aus Verstappens Formel-1-Titel?

Ein großes Problem bleibt, dass für Verstöße bisher keine klaren Strafen definiert sind. Lediglich die Möglichkeiten von Geld- bis Punktstrafen oder der Disqualifikation einzelner Teams gibt es. Wie die FIA diese anwenden könnte, bleibt abzuwarten.

Dass Verstappen sein erster Titel in der Formel 1 aberkannt wird, erscheint bisher unwahrscheinlich. Nur selten wurden Fahrer für die Verstöße des Teams zur Rechenschaft gezogen. Zunächst muss ohnehin der finale Bericht der FIA abgewartet werden.