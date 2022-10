Formel 1: FIA-Entscheidung in Singapur macht Fans fassungslos – „Machen sich lächerlich“

Drei lange Jahre mussten die Fans in Singapur auf die Rückkehr der Formel 1 warten. Wegen der Corona-Pandemie konnte der Grand Prix zuletzt nicht stattfinden. In dieser Saison ist es endlich wieder so weit.

Doch am Sonntag an der Strecke angekommen, schwante den Zuschauern vor Ort bereits Böses. Heftige Regenfälle verzögerten den Start der Formel 1. Die Entscheidung, die die FIA dann traf, brachte ihr aber ordentlich Kritik ein.

Formel 1: FIA reagiert auf Regenfälle

Schon die Qualifikation hatte zu Teilen im Regen stattgefunden. Das Wetter verbesserte sich innerhalb von 24 Stunden nur bedingt. Vor dem Rennen regnete es so stark, dass das Wasser auf der Strecke stand. Die Konsequenz: Der um 14.00 Uhr deutscher Zeit geplante Start musste verschoben werden.

So weit, so gut. Zunächst ließ die FIA die Zuschauer im Dunkeln, wann es denn stattdessen losgehen würde. Erst nach einer halbe Stunde gab es offizielle Informationen. Rund 65 Minuten wurde der Rennstart nach hinten verschoben.

Es regnete viel in Singapur. Foto: IMAGO / HochZwei

Strecke soll zum Start möglichst trocken sein

Nach den Erlebnissen in Belgien im vergangenen Jahr ist es durchaus verständlich, dass die FIA eine erneute Regenfarce verhindern will. Dass man allerdings so lange wartet, bis die Strecke fast wieder trocken ist, dafür hatten viele kein Verständnis.

In den Kommentaren der sozialen Netzwerke machten viele Formel 1-Zuschauer ihrem Unmut Luft:

„Die Formel 1 macht sich lächerlich, wenn sie jedes mal bei Regen den ganzen Bums stundenlang verschieben. Dann macht halt einen Hallensport draus!“

„In Singapur wird jetzt das Wasser von der Straße gefegt. Fehlt nur noch, dass die Fahrer zukünftig an der Hand um die Strecke geführt werden. Traurig.“

„Mal wieder typisch die Formel 1 der letzten Jahre. Man fährt bei Regen gar nicht mehr und nicht mal mehr bei nasser Strecke. Man wartet nun eine ganze Stunde, damit die Strecke schön trocken wird.“

„Das ist doch lächerlich. Um 15:05 Uhr startet das Rennen, bis dahin ist die ganze Strecke trocken.“

„Wozu lässt man überhaupt noch Regenreifen herstellen, wenn man nicht mal mehr bei nasser Strecke fahren möchte?“

Formel 1: Macht Verstappen den Titel klar?

Damit verzögerte sich auch die Antwort auf die Frage, ob Max Verstappen bereits an diesem Wochenende die Titelverteidigung klar macht. Der Niederländer geht von Platz acht ins Rennen. Um vorzeitig zu feiern braucht er einen Sieg mit schnellster Runde, währen Charles Leclerc maximal Achter und Sergio Perez maximal Vierter wird.