Formel 1: Hammer bei Haas! Schumacher-Boss bestätigt Interesse an IHM

Heiß, heißer, Zukunftsgerüchte in der Formel 1. Jetzt wird es ganz eng für Mick Schumacher. Während Kollege Kevin Magnussen seinen Platz für das kommende Jahr sicher hat, muss sich der Deutsche Woche für Woche beweisen, um Günther Steiner doch noch zu überzeugen.

Dieser sorgt nun allerdings für einen echten Hammer. Kurz vor dem Großen Preis von Singapur plaudert Steiner über Haas‘ Personalplanung. Dabei bringt er ein Comeback von Nico Hülkenberg in der Formel 1 ins Gespräch.

Formel 1: Kehrt Hülkenberg zurück?

Hülkenberg fuhr neun Jahre lang in der Königsklasse, ehe er 2019 sein Cockpit bei Renault verlor. Seitdem ist er als Ersatzfahrer im Einsatz. In diesem Jahr sprang er in den ersten beiden Rennen für den an Corona erkrankten Sebastian Vettel ein.

Seine Fans hatten wohl nicht mehr mit einer festen Rückkehr in die Formel 1 gerechnet. Doch genau das stellt Steiner nun in Aussicht. „Auf unserer Liste stehen Fahrer, die eine Superlizenz haben und die schauen wir uns alle an. Nico gehört auch dazu“, verdeutlichte der Haas-Boss auf dem Marina-Bay-Circuit.

Kampf zwischen Schumacher und Hülkenberg

Damit steigen urplötzlich die Chancen, auch im kommenden Jahr einen deutschen Fahrer in der Formel 1 zu haben. Nach dem angekündigten Karriereende Vettels und der unsicheren Zukunft Schumachers hatte manch ein Fan bereits das Schlimmste erwartet. Eine Saison ohne deutschen Fahrer gab es zuletzt 1990.

Allerdings verdeutlicht Steiners Aussage, dass nicht nur die beiden Deutschen mögliche Kandidaten sind. Weitere Fahrer mit Super-Lizenz wären beispielsweise Antonio Giovinazzi, der beim freien Training in Italien im Haas saß, oder Daniel Ricciardo.

Formel 1: Steiner macht Schumacher klare Ansage

Für Mick Schumacher ist die Tür weiterhin nicht zu. Steiner wiederholt in Singapur das Mantra der vergangenen Wochen: „Mick steht immer noch auf der Liste, weil sonst hätten wir ja schon eine Entscheidung getroffen. Wir müssen nur einfach schauen, was die beste Entscheidung für das Team für die Zukunft ist.“

Immerhin einen Vorteil genießt Schumacher. Er kann auch in den kommenden Wochen im Auto zeigen, was in ihm steckt und wie gut er ins Team passt. Hilfreich wären dabei sicherlich auch Punkte auf dem anspruchsvollen Kurs durch das singapurische Nachtleben.