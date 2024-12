Formel 1: Verstappen spricht das aus, wovon jeder Fan träumt

Jubeln durfte Max Verstappen bereits nach dem Las-Vegas-GP über seinen vierten WM-Titel in der Formel 1. Bei der alljährlichen FIA-Gala konnte der Red-Bull-Star dann seine Meisterschaftstrophäe entgegennehmen. Dort blickte der Niederländer auch schon auf die kommende Saison.

Auch Verstappen weiß, dass es nicht einfach für ihn wird, sich zum fünften Mal in Folge in der Formel 1 zum Weltmeister zu krönen. Viel mehr erwartet er eine weitere spannende Saison, die jeder Fan nach den Saisons zuvor sicherlich auch gerne so sehen würde.

Formel 1: Verstappen erwartet spannende Saison 2025

Als Verstappen seine Dankesrede hielt, blickte er auf die seit kurzem abgelaufene Formel-1-Saison zurück. „Es ging ziemlich auf und ab. Wir hatten einen großartigen Start in das Jahr, und alles sah großartig aus. Ich denke, dass man als Team immer weiß, wo die eigenen Grenzen liegen und woran man arbeiten muss. Dann hat aber die Konkurrenz einen tollen Job gemacht und ihre Autos stark verbessert. In der Konstrukteurswertung wurde es uns vor allem schwer gemacht“, sagte der Red-Bull-Star.

Während der Weltmeister in der Fahrerwertung jubeln konnte, feierte McLaren die Konstrukteurs-Meisterschaft. Red Bull wurde sogar nicht mal Zweiter. Ferrari landete vor dem österreichischen Rennstall.

Sieben der ersten zehn Rennen gewann Verstappen, danach war er lange sieglos. Erst in Brasilien jubelte er wieder. Dass es nächstes Jahr schwieriger wird, weiß auch Verstappen: „Ich bin sehr gespannt darauf. Denn es sieht so aus, als würde es ein richtiger Kampf zwischen vielen Teams werden.“ Darauf werden auch viele Fans hoffen. So spannend wie es dieses Jahr war, war es in den zwei Saisons zuvor nicht, als Verstappen alles dominierte.

Mit dem vierten WM-Titel reiht sich Verstappen nun auch in eine kleine Liste von Fahrern, die ebenfalls vier Mal die begehrte Trophäe holten. Er gesellt sich zu Alain Prost, Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher, Sebastian Vettel und Lewis Hamilton. Eine große Ehre für den Niederländer. „Wenn man als Kind aufwächst, denkt man natürlich nicht darüber nach. Man sieht die Namen an und denkt: ,Wow, das ist wirklich beeindruckend. Ich hoffe, dass ich eines Tages ebenfalls auf dem Podium stehen kann“, so Verstappen.

Mit 27 Jahren hat er noch viele Möglichkeiten, um weitere Titel zu feiern. Darauf hoff er auch. „Ich hoffe, dass wir noch länger erfolgreich sein können. Aber wie man sieht, ist die Konkurrenz sehr gut drauf. 2026 wird sich vieles ändern und vielleicht werden dann andere Teams wieder konkurrenzfähiger sein. Aber jetzt denke ich, dass es einfach sehr wichtig ist, den Moment zu genießen, stolz auf das zu sein, was wir erreicht haben, und dann werden wir nächstes Jahr wieder alles versuchen.“