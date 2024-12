Formel 1: Team macht es offiziell – Fans werden Veränderung direkt bemerken

Da ist die Formel-1-Saison gerade eben erst beendet worden und schon richten sich die Blicke auf das kommende Jahr. Dann werden wieder viele Teams versuchen, Red-Bull-Star Max Verstappen vom Thron zu stürzen. Der Niederländer indes schielt schon auf den fünften WM-Titel in Folge.

Für die kommende Rennsaison wird es in der Formel 1 einige Veränderungen geben. Denn viele Fahrer haben ihre Rennställe gewechselt oder sind neu dazu gekommen. Ein Team hat sogar seinen Namen wieder mal geändert. Die Fans werden die Veränderung direkt bemerken.

Formel 1: Team ändert wieder seinen Namen

Seit diesem Jahr fährt das Schwesterteam von Red Bull unter einem anderen Namen. Früher war das Team unter AlphaTauri bekannt, in der abgelaufenen Formel-1-Saison ging der Rennstall unter Visa Cash App RB an den Start. Doch auch dieser Name wurde jetzt geändert.

Ab 2025 wird aus Visa Cash App RB nun offiziell Visa Cash App Racing Bulls. Dass „RB“ im Namen wird also komplett ausgeschrieben in „Racing Bulls“. Vor einigen Wochen hatte CEO Peter Bayer die Veränderung schon angekündigt, jetzt ist sie auf der Teilnehmerliste für das kommende Jahr auch zu sehen.

So war die Kurzfassung von Visa Cash App RB, also VCARB, in der Öffentlichkeit nie richtig angekommen. Das Kürzel RB war zudem wegen der Dopplung mit Red Bull nicht gerade beliebt. Daher hat man sich zu dieser Namensänderung entschlossen.

Racing Bulls weiter ohne zweiten Fahrer

Was zudem auf der Teilnehmerliste auffällt: Es sind nur 19 Fahrer auf der Starterliste aufgezählt. Auch hier sind die Racing Bulls wieder der Grund. Liam Lawson fehlt nämlich auf der Liste. Der 22-Jährige wartet noch auf eine Entscheidung von Red Bull, um im kommenden Formel-1-Jahr an der Seite von Max Verstappen zu fahren.

Dafür muss aber erstmal Sergio Perez entlassen werden. Doch der Mexikaner wird in der Starterliste für 2025 immer noch als Teamkollege von Verstappen geführt. Wann hier eine Entscheidung fällt, ist noch immer unklar. Die Bosse haben sich nach dem Rennen in Abu Dhabi zusammengesetzt, aber noch nichts verkündet.

Sollte Perez gehen, wird aller Voraussicht nach Lawson für Red Bull fahren. Bei den Racing Bulls steht das Talent Isack Hadjar schon in den Startlöchern, um 2025 sein Formel-1-Debüt zu feiern.