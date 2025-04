Formel 1: Großes Aufatmen bei Red Bull! Marko verkündet frohe Verstappen-Botschaft

Rennen oder Geburt? Diese Frage wird Max Verstappen in den letzten Monaten einige Male durch den Kopf gegangen sein. Er und seine Freundin Kelly Piquet werden Eltern – je nach Geburtstermin müsste er sich zwischen der Formel 1 und dem einzigartigen Erlebnis einer Geburt des ersten eigenen Kindes entscheiden.

Nun scheint dieses Drama vom Tisch. Wie Red-Bull-Boss Helmut Marko verrät, deutet alles auf eine Geburt außerhalb eines Rennwochenendes hin. Der Rennstall kann mit dem Weltmeister der Formel 1 planen – und Verstappen bleibt eine schwierige Entscheidung erspart.

Formel 1 oder Geburt? Verstappen schafft wohl beides

Ein Rennen ohne den Weltmeister? Schwer vorstellbar. Gerade bei Max Verstappen, der Benzin im Blut hat und nicht einmal eine Trainings-Session freiwillig verpassen würde. Doch seit Monaten schwebt das Damoklesschwert eines verpassten Grand Prix über dem Niederländer. Seine Freundin Kelly Piquet erwartet das erste gemeinsame Kind der beiden – und je nach Geburtstag würde Verstappen entweder die Ankunft des Töchterchens oder ein Rennen verpassen.

+++ Formel 1: Jetzt ist es wirklich passiert! McLaren verkündet Piastri-Hammer! +++

Nun scheint das Problem vom Tisch. Die Geburt rückt immer näher und Helmut Marko mit der Sprache heraus. „Der Termin überschneidet sich mit keiner anderen Rennaktivität von Max und soll Anfang Mai anstehen“, sagt der Motorsportkonsulent der „Kronen Zeitung“. Am 4. Mai fährt die Formel 1 noch in Miami, dann ist Pause bis zum 18. Mai, wenn der Imola-GP ansteht. Genau in diesem Zeitraum soll das Baby kommen. Glück gehabt – vielleicht.

Mehr aktuelle Nachrichten:

Denn auch ein solch errechneter Termin ist keine Garantie. Kinder haben ihren eigenen Kopf – auch schon im Mutterleib. Die einen kommen pünktlich, die anderen zu früh. Bleibt abzuwarten, ob Verstappen sich nicht vielleicht doch zwischen Rennen oder Geburt entscheiden muss.