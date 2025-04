Formel 1 – Bahrain-GP im Live-Ticker: Helm-Chaos! Mehrere Fahrer müssen in die Garage

Wüstenschlacht in der Königsklasse! Die Formel 1 reist zum Bahrain-GP und wirkt zum ersten Mal in dieser Saison spannend. Dafür hat Max Verstappen mit seinem herausragenden Sieg in Japan gesorgt.

Doch beim Großen Preis von Bahrain sorgt sich das Fahrerfeld schon wieder vor der nächsten Machtdemonstration von McLaren. Sind die Überflieger dieser Formel-1-Saison überhaupt zu stoppen? Die Indizien sprechen eine klare Sprache.

Formel 1 – Bahrain-GP im Live-Ticker

Kann Max Verstappen dem orangenen Rivalen wieder in die Suppe spucken, schlägt McLaren zurück? Oder kommt Ferrari vielleicht mal aus dem Quark? Alle Infos rund um das Wochenende bekommst du bei uns im Live-Ticker.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Bahrain-GP Zeitplan:

Freitag, 11. April:

13.30 Uhr: 1. Freies Training

17.00 Uhr: 2. Freies Training

14.30 Uhr: 3. Freies Training

18.00 Uhr: Qualifying

17.00 Uhr: Rennen

17.39 Uhr: Hälfte rum, Piastri mit der Bestzeit vor Norris. Wieder dominieren die McLaren. Wird das auch morgen so sein, wenn es ernst wird?

17.15 Uhr: Helm-Ärger in der Formel 1! Norris‘ Kopfschutz ist zu schmutzig, muss getauscht werden. Russel hebt der Helm bei hoher Geschwindigkeit ab, er will einen Spoiler drangebaut bekommen.

17.00 Uhr: Manege frei für FP2! Die zweite Session des Freitags geht los.

16.30 Uhr: An diesem Wochenende diskutiert die FIA mit vielen Vertretern auch über eine mögliche Rückkehr zu den V10-Motoren. Damit würde der Elektro-Anteil, der aktuell genutzt wird, ausscheiden. Honda findet diese Idee gar nicht so toll. Der Boss des F1-Motorenherstellers hat sich nun ganz klar positoniert >>>

15.07 Uhr: Ferrari war im Übrigen mit einem neuen Unterboden unterwegs. Nach dem enttäuschenden Saisonstart sind Verbesserungen auch dringend nötig.

Überall nur Rookies

14.30 Uhr: Das große Chaos wie in Japan mit vielen roten Flaggen ist uns erspart geblieben. Dennoch gab es einige Zwischenfälle. Angefangen bei Kimi Antonelli, der nur drei Runden fahren konnte. Offenbar gab es an seinem Auto ein Problem mit dem Wasserdruck.

Dann hätten sich fast die beiden Williams-Piloten abgeschossen. Luke Browning wollte Alex Albon eigentlich vorbeilassen. Wegen eines Missverständnisses wären sie aber beinahe kollidiert.

Zudem klagten viele Piloten über die Balance ihrer Autos. Die Top 3, die wie immer nicht aussagekräftig ist, liest sich am Ende der Session wie folgt: Gasly, Albon, Ocon.

13.30 Uhr: Los geht es in der Wüste. Mal sehen, wie sich die vielen Rookies schlagen.

12.59 Uhr: In einer knappen halben Stunde geht es los mit dem ersten Training. Und das wird für die Zuschauer ein ziemlich ungewohnter Anblick. Seit dieser Saison müssen die Teams in vier Trainingseinheiten Rookies die Chance geben, sich zu zeigen. In Bahrain nutzen das gleich mehrere Rennställe. Insgesamt sechs unbekannte Gesichter werden gleich in den verschiedenen Autos sitzen. Hier eine Übersicht:

Luke Browning (Williams, für Carlos Sainz)

Dino Beganovic (Ferrari, für Charles Leclerc)

Felipe Drugovich (Aston Martin, für Fernando Alonso)

Ayumu Iwasa (Red Bull, für Max Verstappen)

Ryo Hirakawa (Haas, für Oliver Bearman)

Frederic Vesti (Mercedes für George Russell)

Formel 1: FIA-Knall überschattet Wochenende

12.00 Uhr: Vergangene Woche rückten auch die Stewards wieder in den Fokus. Unter anderem, weil sie Verwarnungen gegen mehrere Fahrer wegen Fehlverhalten in der Boxengasse aussprachen. Jetzt ist klar, wer an diesem Wochenende auf die Einhaltung der Regeln achtet >>>

11.11 Uhr: Am gestrigen Donnerstag sorgte der jetzt ehemalige Vizepräsident der FIA für einen Paukenschlag. Robert Reid zieht sich von seinem Posten zurück und wirft dem Weltverband vor, falsch zu handeln. Die Vorwürfe sind natürlich auch im Fahrerlager ein Thema.

10.22 Uhr: In der vergangenen Woche konnte Max Verstappen in Japan ein Ausrufezeichen setzen und seinen ersten Saisonsieg erringen. Doch in der Wüste dürfte das schwerer werden. Aufgrund der Temperatur wird bei allen Teams der Reifenverschleiß steigen. Und das sollte McLaren entgegenkommen, denn der orange Renner gilt als äußerst reifenfreundlich.

Freitag, 11. April, 10 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum vierten Rennen der aktuellen Formel-1-Saison. Die Königsklasse ist zu Gast in Bahrain. Die Frage, die sich alle stellen: Dominiert McLaren dieses Mal wieder, wie gewohnt?