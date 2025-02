Formel 1: Verstappen überrascht vor Saisonstart – es geht ausgerechnet um Lando Norris

Im vergangenen Jahr lieferten sie sich zahlreiche spannende und hitzige Duelle, und auch in der bald startenden Formel-1-Saison werden viele Augen auf Max Verstappen und Lando Norris gerichtet sein. Der eine will seinen fünften Titel in Folge gewonnen und der andere will den Weltmeister endlich vom Thron stürzen.

Wie es so üblich ist, fliegen vor einem Start oder vor einem Duell oft Giftpfeile. So hat es Norris beispielsweise vor Kurzem getan und eine klare Ansage an Verstappen geschickt. Doch der Formel-1-Weltmeister überrascht vor dem Saisonstart und gibt seinem Rivalen sogar eher Tipps.

Formel 1: Verstappen gibt Norris Tipps

Beide gelten als große Favoriten auf den WM-Titel in diesem Jahr, beide sind seit der Kindheit miteinander befreundet und beide sind seit der vergangenen Formel-1-Saison große Rivalen: Max Verstappen und Lando Norris werden in den kommenden Monaten die Schlagzeilen bestimmen. Das tun sie aber auch jetzt schon oft.

Auch interessant: Skisprung-WM: Schock für Titelkandidat! Kuriose Verletzung kurz vor dem Turnierstart

Eine klare Vorhersage kann Verstappen nicht machen, dafür ist es noch zu früh. Doch das Kräfteverhältnis wird sich schon früh in der Saison zeigen. Der vierfache Weltmeister betont allerdings, dass er nicht zu den Favoriten auf den Titel gehöre. Norris dagegen schon. Der junge Brite hatte es im vergangenen Jahr in der Hand, verpasste es aber, Verstappen am Ende gefährlich zu werden.

Ein Grund dafür, so sehen es viele Experten, war, dass sich Norris nach Fehlern selbst stark kritisiert hatte. Verstappen überrascht jetzt und gibt seinem Rivalen und Kumpel einen Tipp: „Du musst positiv bleiben, du solltest nicht anfangen, dich selbst schlecht zu machen“, sagte der Red-Bull-Star in einer Medienrunde, als er auf die Schwäche von Norris angesprochen wurde.

Norris oder Verstappen: Wer wird Weltmeister?

Da es in diesem Jahr in der Formel 1 wohl noch enger zugehen wird, muss Norris konstanter sein und weniger Fehler machen, als es in der vergangenen Saison der Fall war. Das war ein weiterer Grund, weshalb er sich nicht die WM-Krone sichern konnte. Der McLaren-Pilot ist sich dem bewusst und kommt mutig aus der langen Pause raus.

Mehr Nachrichten für dich:

„Eines ist klar – wir können uns nicht verstecken. Nach dem guten letzten Jahr gibt es keine Ausreden mehr. Wir haben bewiesen, dass wir das Zeug dazu haben, um die Spitze zu kämpfen und uns dort zu behaupten“, lautet die klare Ansage von Norris. Schnappt er sich am Ende den WM-Titel gegen Verstappen?